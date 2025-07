“Abandono de deberes”: diputado Alessandri (UDI) desliza argumento de eventual AC contra Gajardo por excarcelación de sicario

El diputado e integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Jorge Alessandri (UDI), este jueves deslizó el argumento bajo el cual la oposición podría presentar una eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC).

Esto, debido a la excarcelación del ciudadano venezolano Osmar Alexander Ferrer Ramírez, acusado del homicidio del comerciante de barrio Meiggs, José Reyes Ossa. Un escándalo, apuntan desde el sector, en el que se deben hacer valer responsabilidades políticas.

En diálogo con radio Universo, el parlamentario gremialista sostuvo sobre las medidas que impulsan: “No se descarta nada. Las firmas para la comisión investigadora ya las dimos como UDI, vamos a coordinarlas con el resto de los partidos de oposición, y le pedimos a nuestros abogados que revisaran el tema de la acusación constitucional también”.

Inquirido sobre al precepto jurídico del eventual libelo, el legislador adelantó: “Habría que ver el abandono de deberes , habría que revisarlo. Pero, claro, la dificultad es que el subsecretario legalmente es de quien depende Gendarmería. Uno podría decir, bueno, pero el subsecretario tiene un superior, que es el ministro. En fin, no vamos a cerrar la puerta".

Alessandri apuntó que este martes, cuando explotó el escándalo, el ministro Gajardo “se queja por la forma en que Gendarmería tramita esto, y dice ‘cómo no tienen un sistema de doble chequeo, un sistema con biometría, con lector’, y después se queja de que el convenio, que el Registro Civil que le asigna un rut a un detenido cuando no lo tiene, no está funcionando bien. Y yo le digo, pero ministro, tanto Gendarmería como el Registro Civil dependen de usted. Usted es el superior jerárquico”.

“Entonces, claro, cuando uno ve una respuesta así, dan muchas ganas de estudiar una acusación constitucional, porque significa que el hombre a cargo, la autoridad a cargo, no está tan a cargo, y cuando pasa algo, critica a oficinas o a agencias de su dependencia. Y eso, de verdad, da una imagen de una debilidad institucional", remarcó.