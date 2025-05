Aedo da por cerrada polémica por dichos de Martínez sobre la DC y fundador de ProCultura: “Nosotros no tenemos nada que ver con Larraín”

Este domingo, el diputado Eric Aedo (DC) ahondó en los comentarios de Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio.

En el programa Estado Nacional de TVN, el diputado y segundo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo (DC) explicó que, si bien daba por zanjado el problema, señaló que no entendió por qué la timonel los intentó “meter a la fuerza” en el caso ProCultura.

Esto se enmarca tras los dichos de la timonel respecto a un supuesto vínculo entre la DC y ProCultura.

“El caso ProCultura no es un caso del Frente Amplio (...). La mayoría de los aumentos de monto fueron provocados por gobiernos regionales de la RM y el Biobío, ambos exmilitantes de la DC, y la única militancia que se conoce a Alberto Larraín es de la Democracia Cristiana. Entonces, no digo que es solo de ellos, ni solo de nosotros, pero este no es un caso del Frente Amplio”, indicó el pasado jueves en una entrevista.

Por esta vinculación, Martínez tuvo que ofrecer disculpas públicas a la DC.

“¿Qué nos molestó? Que a pito de nada se vincule el caso ProCultura a la Democracia Cristiana. Yo ya lo he dicho, es evidente que Alberto Larraín fue militante de la DC, pero se fue el 2018″, comentó en el programa.

Además, señaló que “todos los contratos que hizo después con ProCultura en el marco de los gobiernos regionales son posteriores a su renuncia a la DC”.

“Es evidente esa cercanía de Larraín con FA, en la que no estaba militando (...), entonces me pregunto, ¿por qué se nos vincula a nosotros? ¿Por qué se nos quiere meter a la fuerza en una discusión que no nos corresponde? (...) Nosotros no tenemos nada que ver con Larraín“, reflexionó el diputado.

Agregó que al partido “nos molestó, porque lo que yo espero de un presidente o una presidenta de un partido, es que cuando esté en una crisis, no salga a chutear la pelota para el córner o a echarle la culpa a los demás ”.

“Por eso cuando publicó el primer tweet, no quedamos satisfechos con la respuesta porque su situación fue muy directa. Después sí”, concluyó Aedo.