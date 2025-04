Aedo (DC) y Rivas (ind.) se niegan a renunciar a las vicepresidencias de la Cámara y enardecen los ánimos entre diputados

“No vamos a renunciar, nos vamos a mantener en la testera y dado que no existe la posibilidad de forzar una renuncia, el único mecanismo es la censura”.

Con estas palabras, el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Gaspar Rivas (ind.), ratificó la intención que tiene -junto al segundo vicepresidente, Eric Aedo (DC)- de mantenerse en la testera de la corporación.

“Hoy día se cumple el plazo del acuerdo que tuvimos con el oficialismo, pero ese acuerdo quedó superado desde el momento en que no se obtuvo la presidencia por parte de la candidata del Frente Amplio. Por lo tanto, nosotros, hasta cierto punto, estamos liberados de ese acuerdo”, aseguró Rivas.

Con el triunfo de la derecha en la presidencia de la Cámara Baja, en el oficialismo y otras fuerzas afines al gobierno apuestan a seguir estando en la testera de la corporación. Esto, con el objetivo de seguir tensionando la cohabitación que existe entre los dos sectores.

La jugada de la centroizquierda, además, amarra de manos a la oposición, pues la única alternativa que les queda para que Rivas y Aedo renuncien sería activar una censura a la mesa. Sin embargo, esta herramienta se ejerce contra todos los integrantes, por lo que, de aprobarse, también caería José Miguel Castro (RN), quien hace pocas semanas logró derrotar a Camila Rojas (FA), mediante un sorteo que se hizo con balotas, debido a que en las dos elecciones que se realizaron no logró el triunfo.

Por lo mismo, en la derecha han sido claros que no van a recurrir a la censura y que esperan que los dos vicepresidentes cumplan su palabra y renuncien a su cargo.

“Si ellos tienen la mayoría de los votos, siempre tienen el mecanismo de la censura. Como la censura no es individual, estarían censurando a su presidente”, sostuvo al respecto Rivas.

En las otras bancadas del oficialismo, por otro lado, han refrendado su intención de seguir manteniendo los dos cupos en la testera con Rivas y Aedo.

Al respecto, el nuevo jefe de la bancada del PPD, Héctor Ulloa (ind. PPD), señaló que “esta bancada no ha solicitado renuncia alguna”. Junto con ello, sostuvo que como centroizquierda seguirán coordinándose “con el objeto de mantener las vicepresidencias en nuestro sector político”.

El jefe de la bancada del PS, Juan Santana, por su parte, afirmó que “lo que nos interesa a nosotros es construir una mayoría que le permita dar avance a la agenda legislativa del gobierno. Más allá de los espacios, lo que nos interesa como partidos políticos es que los compromisos programáticos que el gobierno asumió con la población puedan avanzar en el parlamento”.

En la oposición, en tanto, el jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, salió a expresar la molestia de su sector e hizo un llamado a los dos vicepresidentes para que “cumplan su palabra y su compromiso”.

“Es de caballero honrar la palabra cuando se ha comprometido ante la corporación, ellos son vicepresidentes de la Cámara de Diputados, no de un partido político, y cuando se empeña la palabra es honorable cumplirla”, aseveró Leal.

El titular del bloque de la UDI, además, sostuvo que “ellos no hicieron un pacto con Chile Vamos, hicieron un pacto en la corporación, ellos representan a la Cámara de Diputados y ese compromiso lo hicieron en esta sala públicamente. Lo que pedimos es que sean caballeros, la palabra en política se tiene que cumplir”.

Y remató: “Si no quieren renunciar, se quieren mantener, apernar, es decisión de ellos, la ciudadanía los va a juzgar, pero no contarán con nuestro respeto como vicepresidentes porque no están elegidos en este periodo, corresponde que renuncien”.

En la UDI, además, aseguran que están preparando una carta -que tendrá la firma de los jefes de todas las bancadas de oposición-, la que quieren que se lea en la sesión de mañana. En la misiva, según las mismas fuentes, emplazan a Rivas y a Aedo a que renuncien y que cumplan con su palabra.