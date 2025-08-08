SUSCRÍBETE
Política

Aedo valora actitud de Jara por traspié en su programa: “Para el mundo político antiguo reconocer un error era algo impensado”

“Me parece que eso que hizo ayer Jeannette Jara es justamente lo adecuado, porque cierra una situación", sostuvo el diputado.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El vicepresidente de la Cámara de Diputados e integrante del comando de Jeannette Jara, Eric Aedo (DC), valoró el mea culpa de la abanderada oficialista, quien reconoció que hubo un “error” en su programa de gobierno, respecto a la nacionalización del cobre.

Esto luego que la misma candidata desmintiera a José Antonio Kast cuando él la acusó de que en su programa estaba incluida la propuesta de nacionalizar el cobre. “Eso jamás se tocó”, había dicho la exministra. Sin embargo, ayer planteó: Tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error y se va a corregir”.

Al respecto, en diálogo con Radio Universidad de Chile, Aedo manifestó que no ve “como algo dramático” la acción de Jara.

“Lo digo con mucha franqueza, si se comete un error, hay que reconocer ese error y seguir adelante. Yo algo he aprendido de esta nueva generación política: para el mundo político antiguo reconocer un error era algo impensado, no cabe dentro de la estructura política tradicional, no se reconocen errores", sostuvo.

En ese sentido, señaló que aprendió del propio Presidente Gabriel Boric, “observándolo, que él cuando cometía un error lo decía con mucha naturalidad: me equivoqué y sigo adelante”.

“Me parece que eso que hizo ayer Jeannette Jara es justamente lo adecuado, porque cierra una situación (...) cometió un error, sigo adelante y corrijo", indicó.

Respecto a la ausencia de la ministra en el debate que se desarrolló el jueves, donde el candidato Kast la acusó de faltar a la verdad, Aedo señaló que en esos foros existe un “clima hostil, porque no es en general gente que va a adherir por ti, eso uno lo sabe de antemano”.

En ese sentido, aseguró que la candidata está en una “situación de desventaja, porque obviamente está siendo constantemente bombardeada”, esto considerando que es la única abanderada de izquierda.

