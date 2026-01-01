“Insostenible” y “dudas legítimas”: parlamentarios ante nuevos antecedentes de operación a madre de ministra Aguilera

Un nuevo antecedente se conoció durante la víspera de año nuevo respecto a la operación de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien fue tratada por una fractura de cadera en el Hospital del Salvador algo más de 10 horas después de haber ingresado al recinto médico.

Según reveló T13, que accedió a registros hospitalarios del recinto, un paciente laparatomizado (con apertura quirúrgica en el abdomen) fue postergado para operar a la madre de la ministra.

El mismo medio señaló que el paciente finalmente habría fallecido tres días después .

Lo anterior, derivó en la petición por parte de diputados de mayores antecedentes de las decisiones tomadas durante aquella jornada e incluso a la evaluación de presentar una denuncia al Ministerio Público.

Reacciones frente a los nuevos antecedentes

El diputado Hernán Palma (Independiente), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, señaló a La Tercera que “sería impresentable que la investigación que se está llevando a cabo, entiendo por instrucción sumaria, finalmente determine que efectivamente esa fue la hoja de ruta, más aún viniendo de la máxima autoridad sanitaria del país”.

“Hay una crisis, no solo institucional en términos de los recursos, sino que en términos de la corrupción, en el manejo de los recursos y en la gestión de los mismos que está impactando negativamente en la salud pública, pero también en la opinión de la ciudadanía respecto de la gestión sanitaria”, añadió el parlamentario.

“Nosotros no podemos permitirnos estos lujos y tenemos que terminar con cualquier práctica que vaya en contra de la recuperación de la salud de las personas, sobre todo las personas más vulnerables, que son el 85% de las de la población que requiere de los espacios públicos para recuperar su sanidad”, concluyó sobre este asunto.

El diputado Hernán Palma Dedvi Missene/La Tercera

También de la misma instancia legislativa, el diputado Andrés Celis (RN) anunció que presentaría una querella al Ministerio Público por presunto tráfico de influencias.

“No puede ser que, de acuerdo a investigaciones de la prensa, se hayan postergado cirugías similares a once personas, mientras que la madre de la ministra pasaba a pabellón”, señaló.

El diputado Andrés Celis SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Por su parte, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), el diputado Johannes Kaiser, escribió a través de sus redes sociales que “de ser esto cierto, entonces estamos ante un caso que debe ser perseguido penalmente. La ministra de salud se ha vuelto insostenible ”.

Desde la DC, el diputado Héctor Barría señaló que “no es la mejor manera de comenzar el año, pero no podemos mirar para el lado ante este tipo de situaciones. Esperamos tener rápidamente los antecedentes que solicitamos a Contraloría, también a Redes Asistenciales, para que se puedan tomar medidas en el asunto”.

El diputado Héctor Barría Dedvi Missene

Desde el Partido Republicano el jefe de bancada, Juan Irarrázabal también se sumó a la solicitud de renuncia, ya que señaló que “como diputados de la República no podemos quedar indiferentes a esta situación que afectó a un paciente que al parecer estaba siendo intervenido cuando llegó la mamá de la ministra”.

Para la diputada de la misma bancada, Chiara Barchiesi “el caso de la cirugía de la madre de la ministra de Salud sigue generando dudas legítimas. Cada nuevo antecedente abre más preguntas que respuestas. Saltarse la fila no puede normalizarse . El gobierno de Boric sigue abandonando a los ciudadanos”.

El miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y también del Partido Republicano, Agustín Romero afirmó que “los nuevos antecedentes hacen indispensable recopilar toda la información para esclarecer cómo se tomaron estas decisiones. Dado que involucra a la ministra de Salud, se requiere una revisión institucional profunda y transparente, y obviamente que, si de ese análisis se desprenden responsabilidades individuales, éstas deben asumirse y hacerse efectivas”.

El diputado y subjefe de la bancada republicana, Luis Fernando Sánchez emplazó al Gobierno a tomar medidas inmediatas. “La ministra debería renunciar hoy mismo o el Presidente solicitarle la renuncia hoy mismo, ante un caso tan grave como éste y que pone de manifiesto que en este gobierno que ya se termina, algunos son más importantes que otros, dependiendo de si son o no afines al Ejecutivo o si son o no parientes de altas autoridades”, expresó.

El diputado Agustín Romero Dedvi Missene

El diputado por la región del Maule, Jorge Guzmán (Evópoli) escribió en X que “ es inmoral e inaceptable que la ministra Aguilera se haya saltado la fila para la operación de su madre. Y lo más grave: un paciente cuya cirugía fue postergada, murió esperando.

“Nuestra Constitución Política es clara. El artículo 19 N°2 garantiza la igualdad ante la ley y establece que en Chile no existen personas ni grupos privilegiados, y que ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. Parece que la excepción a toda norma son los Ministros del Presidente Boric y sus familiares“, agregó al respecto.

El diputado Jorge Guzmán DEDVI MISSENE

Para el diputado Daniel Lilayú (UDI), “es de la máxima gravedad que, a medida que transcurren los días, sigan apareciendo nuevos antecedentes que desmienten de manera categórica la versión inicial entregada por el hospital y que el propio Gobierno ha sostenido reiteradamente”.

El parlamentario agregó al respecto que " resulta ineludible que la Fiscalía abra una investigación de oficio , no sólo por el eventual tráfico de influencias que podría existir, sino que también porque uno de los antecedentes recientemente conocidos indicaría que un paciente, cuya atención fue postergada terminó falleciendo, lo que agrava todavía más este escándalo".

Por otro lado, frente a la consulta de este medio sobre el tema, el senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, señaló que “no tienen pensado citar a la ministra Aguilera”.

“Para eso está la Cámara de Diputados, para fiscalizar, nosotros el Senado no, y para eso también están otras instancias, tanto administrativas como de otra naturaleza si quisieran usarlas. Pero la comisión nuestra está legislando a full. No nos vamos a inmiscuir en algo que no nos compete directamente, a la Cámara de Diputados puede que sí, a otras instancias también”, explicó al respecto.