“Oposición constructiva”: PC modera el tono frente a Kast en su tradicional balance de Año Nuevo

Santiago, 1 de enero 2026.- El PC realiza su tradicional caldillo de congrio en la Casa Michoacan de Los Guindos en La Reina.

El primer día del año, el Partido Comunista (PC) volvió a cumplir con una de sus tradiciones políticas más reconocibles: el caldillo de congrio (de receta “nerudiana”) ofrecido a la prensa de turno.

La cita, esta vez, adquirió una relevancia adicional a raíz del contenido del último informe emanado de su comité central.

El documento dado a conocer hace algunos días, donde se contienen -entre otras cosas- críticas explícitas al gobierno del presidente Gabriel Boric y al comando de Jeannette Jara , también hace un llamado a impulsar hitos de movilización social frente a la administración entrante de José Antonio Kast, lo que desató inmediatas reacciones en la derecha y fricciones al interior del propio oficialismo.

El encuentro, que se llevó a cabo en la Casa Museo Michoacán de Los Guindos en La Reina, tuvo ausencias que no pasaron inadvertidas. No asistió la exabanderada del sector, Jeannette Jara, ni tampoco ministros de gobierno que en años anteriores solían hacerse presentes.

Sí acompañaron al timonel comunista la secretaria general, Bárbara Figueroa; los senadores Daniel Núñez y Claudia Pascual, y dirigentes históricos como Juan Andrés Lagos.

Fue en ese contexto que Lautaro Carmona tomó la palabra para fijar posición.

En su discurso inicial, el presidente del PC buscó enviar una señal de cohesión hacia la izquierda, en momentos en que está en cuestión la continuidad de la coalición tras el 11 de marzo y asoman los primeros análisis sobre entre qué partidos se debería conformar el futuro bloque opositor.

“En nuestro país vamos a seguir bregando por la unidad social, por la unidad política, sin exclusiones de ningún tipo. No queremos la unidad para mirarnos al espejo, no queremos la unidad para decir que somos más, tampoco la unidad por la unidad y sin contenidos”, afirmó.

El mensaje apuntó, además, a despejar las interpretaciones más duras que generaron las resoluciones del comité central.

Carmona optó por bajar el tono del debate. “Porque tenemos claras y explícitas diferencias en muchos planos, seremos críticos con las políticas del futuro gobierno que afecten los derechos de mayorías. Y seremos oposición constructiva , propositiva y dialogaremos cuantas veces sea necesario con este gobierno electo y también en el Parlamento si todo es por el bien de Chile”, sostuvo.

En esa línea, el dirigente comunista reivindicó la trayectoria histórica de su colectividad como un elemento que, a su juicio, avala esa postura.

“El PC tiene una historia, una trayectoria desde su fundación que habla hoy más que todo. Lo decimos directo y claro: jamás, nunca hemos respaldado un golpe de Estado y acciones de violencia en contra de las instituciones y gobierno electo por el pueblo”, señaló.

A su vez, el exdiputado recalcó que respetan el voto mayoritario de la ciudadanía por la opción de José Antonio Kast.

Eso sí, Carmona no rehuyó de abordar el llamado a la agitación social: “Las movilizaciones sociales y ciudadanas de los trabajadores (...) son totalmente legítimas y necesarias”.

Y explicó: “Que no se malinterprete como que nosotros estamos inventando esos hechos o que estamos llamando en forma arbitraria a una protesta. Postulamos que los movimientos sociales -y en particular el movimiento sindical- deben ser independientes y autónomos del gobierno, de gobiernos, de religiones, de empresarios, de partidos políticos, sencillamente porque es lo que resguarda su carácter único y unitario. La movilización constituye corriente de opinión y es un indiscutido factor democrático”.

El matiz hecho por el timonel PC no aquietó las aguas en el oficialismo entrante.

Los diputados UDI Jorge Alessandri y Hotuiti Teao solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pronunciamiento frente al informe emanado por el PC, “específicamente lo relativo a construir ‘hitos de movilización amplia y unitaria’ e ‘impedir la proyección del proyecto’ del gobierno del presidente electo, José Antonio Kast”, señala el escrito.

Como sea, la jornada de los comunistas también sirvió para delinear el futuro de la excandidata presidencial Jeannette Jara. Consultado si la exministra del Trabajo se erigirá como la líder de la oposición, Carmona evitó definiciones anticipadas.

“El rol lo vamos a definir de conjunto con ella. No es posible que nosotros definamos un rol y le hagamos saber cuál es (...) La formación militante y luego de dirigente de Jeannette hace primero (pensar) que no va a hacer un quiebre y va a congelar su compromiso político y social”, selló.

Más enfático fue el senador Núñez, exjefe estratégico de la campaña de Jara: “Nosotros aportamos con un liderazgo, Jeannette Jara, que sí tuvo una gran condición y es que en su candidatura presidencial se logró una unidad inédita de las fuerzas progresistas y de izquierda, desde la DC hasta el FA y el PC. Por lo tanto, el PC es un gran articulador de la unidad y estamos disponibles a jugar un gran papel de articulación de la unidad de la futura oposición”.