Raúl Soto (PPD): “El 11 de marzo se acaba el gobierno y con eso se acaba la coalición”

Mientras los distintos partidos del actual oficialismo se encuentran en deliberaciones internas luego de la derrota de Jeannette Jara (PC) a manos de José Antonio Kast (Partido Republicano), el diputado Raúl Soto (PPD) -que se perfila como uno de los negociadores del sector- sostiene que, en los próximos meses vendrá una “reconfiguración del escenario político de la oposición“.

Respecto de las distintas tiendas que sustentan la alianza de gobierno, asegura que el PPD, por estos días, está llevando su proceso de reflexión, pero que en lo personal considera que “se terminó desdibujando la centroizquierda y diluyendo en el proyecto político del Frente Amplio y del Partido Comunista“.

Respecto del Frente Amplio -colectividad que, a través de la diputada Coca Ñanco, le pidió al Socialismo Democrático una “autocrítica más importante”- acusó que la autocrítica del exministro Giorgio Jackson “es poco sincera”.

La diputada Ñanco planteó que el Socialismo Democrático debería tener una “autocrítica más importante”. ¿Coincide o es exagerada esta consideración?

“Tanto Jaime Quintana como Ericka Ñanco tienen razón. Tanto el Frente Amplio como el Socialismo Democrático debemos reflexionar respecto del fracaso electoral, de la conducción en las decisiones del gobierno del cual participamos. Y cada sector político tiene el desafío de tener suficiente autocrítica para poder asumir una cuota de responsabilidad que le corresponda, y en función de eso, sacar un aprendizaje que nos permita corregir el rumbo hacia futuro”

¿Y desde el PPD ha habido una autocrítica suficiente?

Cada sector tiene que hacer su propia reflexión y espero que esa autocrítica sea sincera. Por el lado del Frente Amplio veo que, por un lado, hay una carta de Giorgio Jackson reconociendo los errores y haciendo un mea culpa, y por otro, intentar deslindar las responsabilidades hacia otros sectores. Cada sector tiene que hacer su reflexión y espero que esas autocríticas sean sinceras.

¿Y el PPD?

Estamos en un proceso de reflexión, y vendrá una autocrítica cuando corresponda y un aporte en términos constructivos

¿Y usted en lo personal, qué echó de menos de su partido?

La principal autocrítica que hay que hacer desde el PPD y desde el Socialismo Democrático es que se terminó desdibujando la centroizquierda y diluyendo en el proyecto político del Frente Amplio y del Partido Comunista. Que es distinto a conformar alianzas y coordinaciones políticas para lograr mayorías, eso lo puedes hacer con identidad propia y esa identidad se ha ido perdiendo y es momento de recuperarla.

¿Quién ha hecho una autocrítica deshonesta?

Si bien valoro la carta de Giorgio Jackson, llega cuatro años tarde y es poco creíble. Jackson fue parte del núcleo de toma de decisiones del gobierno en el momento donde se cometieron la mayor cantidad de esos errores que él mismo enumera. Hubiese esperado esa autocrítica mucho antes y no solamente como una reflexión desde el mundo de las ideas, sino que con acciones concretas. Hay una duda razonable de si esa autocrítica es real.

Por parte del PPD, ¿no fue tardía la aparición de Carolina Tohá en la campaña?

Hubo bastante disposición a colaborar desde los espacios y en las oportunidades que se dieron. En ese sentido, no me parece que sea tema hoy día, hubo una contribución significativa y que se dio en el momento que se tenía que dar.

¿Pero no podría haber sido de más ayuda a Jara que Tohá se sumara antes?

Los problemas son multifactoriales y pasan por otros lados.

¿Cuánto de la derrota le cabe al gobierno?

Hay una cuota importante de responsabilidad, sin duda, desde la perspectiva de que era muy fácil instalar un relato de continuidad. Y por más que Jeannette Jara y Carolina Tohá trataron, en distintos temas, desmarcarse, eso no logró permear a la sociedad, no logró concretarse, porque se trataba de personas que habían tenido una participación relevante en el gobierno.

¿Coincide con el presidente de su partido en que pesó más que Jara sea la continuidad del gobierno por sobre su militancia?

Es difícil ser tan categórico en términos de cuánto exactamente influyó uno u otro factor, pero sin duda que ambos son relevantes

¿Pero de lo que usted veía de la campaña, la oposición?

Ambas cosas influyeron en que el techo que tenía sobre su cabeza estuviese más limitado. Tanto la evaluación de la gestión de gobierno como su militancia. Y ella, de manera bastante hábil, trató de que eso influyera lo menos posible de manera tal de ampliar ese techo, pero probablemente le faltó tiempo y una mejor estrategia para que eso fuese posible.

¿Teme que estas recriminaciones cruzadas terminen por quebrar a la alianza de gobierno? Ya se ha hablado de algunos diseños que excluirían al FA.

Es probable que caminemos a una nueva reconfiguración del escenario político de la oposición, pero eso se va a ir dando de forma natural. Las coaliciones son para gobernar, no necesariamente para ser oposición. El 11 de marzo se acaba el gobierno y con eso se acaba la coalición de gobierno, que fue creada para gobernar. Eso no significa que vamos a dejar de coordinarnos, conversar, y tratar de articular una oposición que sea lo más razonable posible.

Respecto de la Cámara de Diputados, ¿usted va a jugar un rol en las negociaciones iniciales?

Estamos en proceso de conversaciones, diría preliminares, y espero que se logre configurar el mejor escenario posible para construir mayorías en la Cámara de Diputados, porque sin duda va a ser importante para lo que viene en los próximos cuatro años.

¿El Partido Republicano debería apostar por una mesa transversal?

Nuestra primera opción es construir una mayoría opositora. Hoy día hay una definición del PDG que es estar afuera del gobierno, y desde esa perspectiva, creo que es más natural conversar con nosotros, vamos a estar en un espacio similar. Ya estamos tendiendo puentes para tratar de hacerlo posible.

¿Y usted confía en el PDG, dado su desorden político?

Es un actor relevante del escenario político actual, le guste a quien le guste, han logrado sintonizar con una parte de la sociedad chilena. Las conversaciones deben partir siempre desde la buena fe. Si no es posible, no hay que cerrarse a ninguna posibilidad.

¿El Partido Republicano debería ceder la presidencia de la Cámara?

Es una discusión que le corresponde al futuro oficialismo, no nos corresponde a nosotros dar consejos de lo que deben construir.

¿Le acomodaría como presidenta de la Cámara Pamela Jiles?

No hay que poner ningún tipo de veto, porque los acuerdos no se dan sobre la base de nombre, son las bancadas las que definen quién participa de las comisiones y de la mesa en función del acuerdo a que se llegue.