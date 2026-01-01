En tradicional “caldillo de congrio”: PC señala que “los movimientos sociales deben ser independientes y autónomos”

Como ya es tradición, el Partido Comunista recibió este jueves 1 de enero a la prensa con su tradicional caldillo de congrio, momento en que la colectividad realiza un balance de la contingencia tanto nacional como internacional.

La instancia fue comandada por el presidente del partido, Lautaro Carmona desde la Casa Michoacán de Los Guindos, en La Reina.

También estuvieron distintos miembros de la comisión política, como la secretaria general Bárbara Figueroa; la presidenta de las JJ.CC., Catalina Lufín; el senador Daniel Nuñez y los diputados electos Marcos Barraza y Sofía González, entre otros.

En un discurso que se extendió por aproximadamente 20 minutos, Carmona primeramente reflexionó sobre las problemáticas internacionales.

“Concluimos el 2025 e iniciamos el 26 con un planeta y una humanidad cargada de peligros y dramas terribles. Pero en medio de esta crítica situación también surgen y hay esperanzas”, resaltó.

Tras ello, primeramente llamó a llegar al fin del genocidio en la Franja de Gaza. También tuvo palabras para la situación que enfrenta Cuba. “Como la mayoría de las naciones del mundo que se pronuncian en la Asamblea de Naciones Unidas, exigimos el término de los castigos y sanciones sobre el pueblo de Cuba”, señaló.

Además de lo anterior, criticó las últimas acciones de Estados Unidos en Latinoamérica, particularmente en el Mar Caribe y en Venezuela.

“Convocamos a bregar activamente por la paz, por el fin de las guerras e intervenciones unilaterales, reconociendo que en nuestro país la política internacional es responsable del presidente de Chile. Le pedimos al gobierno y también al presidente electo que incrementen los esfuerzos por la paz y por la no intervención en los asuntos internos de las naciones ”, solicitó Carmona.

Reflexión sobre movilizaciones

Tras ello, el líder comunista pasó a la situación nacional, en un contexto en que el partido estuvo en el centro del debate los últimos días tras las definiciones salidas de un informe del comité central, en el cual se realizaba un llamado a la movilización frente al gobierno del electo José Antonio Kast.

En su discurso este jueves, Carmona evaluó también los principales flagelos a resolver de la ciudadanía.

“Lo hemos dicho otras veces y lo reiteramos hoy. Unidad para combatir y terminar con el crimen organizado, con el narcotráfico, con las verdaderas mafias de la corrupción, con las listas de espera, con los bajos y malos salarios, con la inestabilidad laboral, especialmente los que afectan duramente a las mujeres", comenzó señalando.

PC señala que “los movimientos sociales deben ser independientes y autónomos” y también aborda la contingencia internacional DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

A lo que agregó: “Unidad para seguir mejorando las pensiones. Ya se han dado un paso muy importante, pero hay que seguir. Unidad para avanzar con mayor urgencia para que nadie quede marginado de la posibilidad de acceder a una vivienda digna y terminemos con los centenares de campamentos que aún se mantienen. Unidad para resolver el grave problema de la migración”.

Tras ello, reflexionó sobre el llamado a la movilización realizado. “Hoy convocamos a fortalecer la democracia, el pluralismo, la diversidad, la convivencia en la diferencia y la identidad de cada cual. Y en ese contexto, las movilizaciones sociales y ciudadanas de los trabajadores, de los medioambientalistas, de las mujeres, de las diversidades, de los jóvenes, son totalmente legítimas y necesarias, independientemente del sector político con que se identifiquen”, explicó.

Luego de enfatizar que respetan plenamente la elección del republicano José Antonio Kast, también señaló que la principal intención del partido es poder responder al descontento social.

“Y cuando destacamos esto, que no se malinterpreten como que nosotros estamos inventando esos hechos o que estamos llamando en forma arbitraria a una protesta. Muy lejos de eso. Frente a las interpretaciones intencionadas, precisamos de manera directa y clara: postulamos que los movimientos sociales, y en particular el movimiento sindical, deben ser independientes y autónomos de gobierno, de gobiernos, de religiones, de empresarios, de partidos políticos, sencillamente porque es lo que resguarda su carácter único y unitario . La movilización, por otra parte, constituye corriente de opinión y es un indiscutido factor democrático”, reflexionó.

Liderazgo de Jeannette Jara

Posteriormente, la prensa consultó al presidente del PC respecto a la posición que asumiría la otrora candidata presidencial Jeannette Jara luego del resultado del 14 de diciembre.

“El rol lo vamos a definir en conjunto con ella (...) No le corresponde, menos al PC, donde está alojada la militancia y la pertenencia de Jeanette, empezar a pautear debates que tienen que ser en los partidos. Yo creo que van a coincidir en valorar la contribución y el liderazgo que se construyó, pero eso es parte de la política y no de una definición que se ponga en una mesa que podría parecer un poquito burocrática”, explicó Carmona al respecto.

“Yo insisto, nosotros no nos vamos a meter. Ni siquiera hemos hecho discusión entre nosotros porque consideramos que no es lo más aconsejable para favorecer un procesoque el PC sea el primero a indicar cuando se trata de una persona de nuestras propias filas. Que esté abierta, yo no sé si otros partidos tienen otro, no sé, ese debate no está hecho entre los partidos y el día que se dé, no quepa duda, va a ser lo que mejor contribuya incluyendo el papel de la propia Jeannette”, agregó.