    Política

    Boric resalta los logros de su gestión en mensaje de Año Nuevo: “Es un buen momento para valorar lo que hemos construido juntos”

    Desde La Moneda, y a través de cadena nacional, el jefe de Estado emitió un mensaje de esperanza a los ciudadanos con motivo de la festividad, a quenes llamó a trabajar unida por un mejor Chile.

    Cristóbal Palacios 
    Cristóbal Palacios
    Santiago 15 de diciembre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, realiza un punto de prensa luego del recibimiento al Presidente Electo en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A poco menos de tres horas para recibir el 2026, y a través de cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric emitió desde La Moneda un mensaje a la ciudadanía con motivo de la festividad, la que valoró como un momento para encontrarse y compartir con la familia y los amigos.

    En la ocasión, además de enviar sus “mejores deseos” a los chilenos para el año que entra, el mandatario relevó algunos de los logros sociales alcanzados durante su gestión, principalmente ayudas que se incrementarán con la llegada de 2026, como el aumento del salario mínimo y el alza de las pensiones, entre otros.

    En su alocución, destacó que “el término del año es un buen momento para valorar lo que cada uno ha logrado, lo que hemos alcanzado con nuestras familias, lo que hemos construido juntos como sociedad”.

    Asimismo, hizo referencia a los días que le quedan antes del fin de su mandato, al señalar que “cuando algo acaba, se presenta ante nosotros inexorable el futuro. Y nuestro futuro compartido trae buenas noticias. En los próximos días, cuando las pensiones de las personas mayores alcancen un nuevo aumento gracias a la reforma previsional, vamos a ser testigos de qué es lo que significa, concretamente, hacer política pública pensando en el bienestar de nuestra gente”.

    “Es una reforma que construimos con diálogo, logrando acuerdos, a pesar de las legítimas diferencias”, sostuvo.

    Agregó que “el 1 de enero también veremos un nuevo incremento del sueldo mínimo” y que ese mismo mes “se pagará una nueva cuota de la deuda histórica a los profesores y profesoras”.

    Viviendas y jornada laboral

    Asimismo, el jefe de Estado destacó que “antes de finalizar el gobierno, habremos cumplido la meta del Plan de Emergencia Habitacional, construyendo 260 mil viviendas para que más familias chilenas tengan su casa propia. Y en abril del 2026, la jornada laboral bajará de 44 a 42 horas, en su progresivo camino a las 40 horas”.

    Asimismo, sostuvo que en 2026 se seguirán sumando más trenes, así como buses eléctricos al transporte público, además de destacar la puesta en marcha del Centro Espacial Nacional en Cerrillos, la Estrategia Nacional del Litio y el Sistema Nacional de Cuidados.

    Asimismo, hizo hincapié en la “transición energética”, además de “el aumento de la productividad y una economía que vuelve a crecer”.

    “Les invito a que en este día especial abracen a su familia, disfruten de sus amistades, den una palabra de aliento también a quienes están sufriendo, a que salgamos todos un rato de las pantallas de los celulares, nos miremos profundamente a los ojos con cariño y sintamos un sano orgullo por el precioso país en el que nos tocó nacer y vivir”, sostuvo Boric.

    Finalmente, llamó a todos los chilenos y chilenas a cuidar la patria y a trabajar unidos para “asegurar que este nuevo año sea más próspero, feliz y justo para nuestro amado pueblo”.

