    Nacional

    “Basta al al desorden y la improvisación”: José Antonio Kast entrega saludos por celebración de año nuevo

    En su publicación, el presidente electo también dedicó palabras de reconocimiento a quienes trabajaron durante la noche de Año Nuevo en servicios esenciales, como hospitales, cuarteles y turnos nocturnos.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Diego Martin

    El presidente electo José Antonio Kast entregó la noche de Año Nuevo un mensaje a través de sus redes sociales, en el que marcó el cierre de 2025 y el inicio de lo que definió como una “nueva etapa para Chile”, enfatizando conceptos como orden, compromiso y esperanza.

    A través de su cuenta de Instagram, Kast escribió que “se cierra un año intenso y comienza uno nuevo lleno de desafíos”, asegurando que su gobierno trabajará “con seriedad, orden y compromiso para estar a la altura de lo que Chile necesita”. En la misma publicación, deseó que 2026 llegue “con esperanza y unión para cada familia” y cerró con un saludo de Año Nuevo.

    Junto al mensaje, el mandatario electo difundió un video en el que realizó un repaso del proceso político vivido durante 2025, al que calificó como un año que “cambió el rumbo”. En el registro audiovisual, Kast recordó los recorridos realizados por distintas regiones del país y el contacto directo con la ciudadanía, destacando la importancia de “escuchar para entender y decidir mejor”.

    “Basta al al desorden y la improvisación”: José Antonio Kast entrega saludos por celebracion de año nuevo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En el video, el presidente electo señaló que durante ese periodo pudo conocer “el Chile real, el que trabaja, el que se esfuerza y no se rinde”, y afirmó que los principales temas abordados durante la campaña fueron seguridad, trabajo y dignidad. “Chile no necesita excusas, necesita decisiones”, sostuvo, agregando que el triunfo electoral fue el resultado de “unir fuerzas y construir confianza”.

    Paralelamente, Kast utilizó su cuenta de X para reforzar el mensaje, señalando que “2025 no fue un año más”, sino el momento en que “millones dijeron basta al desorden, a la improvisación y al abandono”. En esa línea, aseguró que el país eligió “el cambio y la esperanza”, y que 2026 marcará el inicio de una etapa exigente, enfocada en el orden, la reconstrucción y el trabajo constante.

    En su publicación, el presidente electo también dedicó palabras de reconocimiento a quienes trabajaron durante la noche de Año Nuevo en servicios esenciales, como hospitales, cuarteles y turnos nocturnos. “A ustedes, que esta noche trabajan por la patria: mi respeto, mi gratitud y mi compromiso”, escribió, cerrando su mensaje con un “Gracias y Viva Chile”.

