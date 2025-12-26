SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Diputado Carter critica “reacción belicosa” del PC y el FA ante la inminente llegada de Kast a La Moneda

    El republicano también se refirió a la posible llegada de Kaiser al gabinete de Kast, lo que ha sido cuestionado por varias voces políticas debido a su parentesco con la senadora electa Vanessa Kaiser.

    Helen Mora 
    Helen Mora

    En una nueva edición del programa Desde la Redacción de La Tercera, el diputado republicano Álvaro Carter abordó el llamado del PC a impulsar hitos de movilización para enfrentar el gobierno de José Antonio Kast.

    En síntesis, en el informe que reúne las resoluciones del pleno del comité central del Partido Comunista en torno a la derrota de Jeannette Jara en el balotaje, la colectividad hace un llamado a la movilización cuando se aborda “la tarea de ser oposición a la ultraderecha”.

    Como era de esperar, esa idea no cayó bien en la derecha, que en pocos meses será gobierno.

    Es en ese cuadro, que el republicano plasmó esta mañana que “hoy día sí o sí” deben proteger al Presidente".

    “Tenemos que evitar esos errores que se cometieron en el 2018, donde una oposición como la que nos vamos a enfrentar, como lo que pasó en el Partido Comunista hace un par de horas atrás respecto a este comunicado, de decir que ‘vamos a presionar al gobierno, vamos a salir de nuevo a la calle’, puede provocar de nuevo desestabilización”, señaló.

    “Se ha dicho en todos los tonos. En la campaña, después de la campaña, nosotros esperemos de que el Partido Comunista y el Frente Amplio sean una oposición que ayude a mejorar el país”, continuó.

    En esa línea, agregó: “Tienen todo el derecho, y así lo creemos, de ser duros, de andar buscando ciertas fisuras que podamos tener en el gobierno, pero nada les va a dar derecho a coquetear de nuevo con la violencia, nada les va a dar derecho para de nuevo tratar de salir a la calle, porque los chilenos no quieren eso, los chilenos quieren un mejor país, quieren más seguridad”.

    Dicho eso, planteó: “Antes existían los gobiernos de primer y segundo tiempo. Acá ya no va a haber un gobierno de primer y segundo tiempo. Acá lo de la luna de miel no sé si va a existir como decían, no, solo cinco o seis primeros meses. Acá lo que necesita el país son medidas duras, son medidas fuertes, y por lo tanto nosotros para lograr eso necesitamos poder entregar el mensaje de forma rápida y efectiva, y eso va a provocar políticamente que el Partido Comunista y el Frente Amplio tengan una reacción belicosa”.

    “Van a empezar a hablar en los medios, a atacarnos, a hacer un poco lo que hacen hoy día: inventar cosas y mientras tanto nosotros vamos a tener que enfrentar al narcotráfico”, aseguró.

    ¿Kaiser al gabinete?

    Con todo, el diputado también abordó una de las dudas que se ha tomado el debate político durante los últimos días: ¿Kaiser será ministro de Kast?

    “Yo creo que él sería un gran aporte. Algunos han tratado de decir que es incontrolable. Johannes es un tipo súper correcto. Un tipo que nunca te traicionaría”, defendió Carter.

    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Consultado sobre el supuesto criterio de no tener ministros que sean parientes de algún parlamentario, el republicano aseveró que dicho parámetro “no está escrito en piedra”.

    “Acá lo que hablamos no son de parentescos, son de capacidades. Entonces, si Johannes tiene las capacidades, bienvenido al ministerio que sea llamado y el ministerio que lo necesite”, zanjó.

    La madre de los Carter

    Por último, el diputado fue inquirido sobre un informe de Contraloría en la Municipalidad de la Florida donde trabaja su madre -y la del exalcalde de la Florida y senador electo, Rodolfo Carter- con un sueldo que aparentemente supera con creces al resto de otras personas que trabajan en ese municipio.

    Al respecto, el parlamentario aseguró que no ha leído “por completo” las notas de prensa, pero que “es mentira” que haya sido contratada por su hermano Rodolfo.

    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    “Hay una historia que también no se ha contado completa. Cuando el alcalde Carter asume el año 2011, ella en un asigno de probidad renuncia para que el alcalde no tuviese ningún problema. Una vez yéndose el alcalde y con la experiencia que ella tiene, porque claro en los informes de prensa que salen muchas veces son manejados de cierta óptica política, cambian ciertas palabras, se obvia la experiencia que ella tiene y que el sueldo que ella tenga o no tenga”, señaló.

    “Yo no tengo la lista de los funcionarios que trabajan en la municipalidad, quién gana más o quién gana menos, es el alcalde y ella quién tendrán que acordar su sueldo. Por lo tanto, yo difícilmente podré ahí dar una opinión respecto a si estaba bien o estaba mal”, cerró.

    Revisa la entrevista completa acá:

