Llamado del PC a la movilización contra Kast profundiza riña en la izquierda sobre qué oposición ser (y qué tan unidos estar)

En medio de las fiestas de fin de año, hay un debate que no deja descansar a la izquierda. “¿Qué tipo de oposición ser con José Antonio Kast?” es una pregunta que da vueltas en la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric, a 75 días del cambio de mando. La discusión tomó fuerza esta semana a raíz de algunos extractos del informe del último comité central del Partido Comunista (PC), publicados por este medio.

“Será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria, como un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras, que exprese no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas”, se plantea en ese documento.

El llamado a la movilización, previo a que Kast asuma, levantó fuertes críticas en la derecha. Pero también en el sector, en que algunos -sobre todo en el Socialismo Democrático- apuestan por diferenciarse de la oposición que fueron con Sebastián Piñera.

De eso da cuenta el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, quien planteó que “una cosa es la defensa natural de los derechos sociales, que todos quienes somos progresistas haremos, y otra es, simplistamente, poner el eje en la agitación social como método de acción política”.

Castro fue un paso más allá y aseguró: “Qué oposición se articulará es algo que aún está por verse, porque la coexistencia de estrategias diferentes va a ser un dilema para la izquierda”.

21/08/2025 - JOSE LUIS CASTRO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

En el Socialismo Democrático, la coalición que reúne al PS y el PPD, reconocen que este tipo de llamados de los comunistas implican un desafío a la hora de pensar en la coalición opositora que se han propuesto construir. Para su consolidación será relevante un cónclave de fuerzas de izquierda que se realizaría en enero.

El senador Pedro Araya (PPD) enfatizó que “es importante distinguir entre la defensa efectiva de derechos y la tentación de utilizar la movilización como un mecanismo de respuesta frente a resultados electorales o reordenamientos democráticos que no gustan a determinados sectores”.

De todas formas, Araya reconoció que “las movilizaciones sociales amplias y unitarias pueden cumplir un rol relevante en una democracia cuando logran expresar demandas transversales, canalizar preocupaciones reales de la ciudadanía y hacerlo dentro de un marco de respeto institucional”. En esa línea, agregó que “la democracia se robustece cuando las diferencias se procesan con responsabilidad política, diálogo y propuestas de futuro, no cuando se exacerban climas de confrontación permanente”.

Valparaiso, 21 de diciembre de 2022. El senador Pedro Araya ofrece un punto de prensa en el Senado. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

“No comparto la forma (del llamado del PS). Si bien el derecho a la protesta y movilización están consagrados constitucionalmente y son expresiones del derecho a la libertad de expresión y de reunión garantizados universalmente. La oportunidad y el tono del emplazamiento tienen una connotación negativa, ad portas del inicio de un nuevo gobierno”, complementó el diputado socialista Raúl Leiva.

Más allá del Socialismo Democrático, en la Democracia Cristiana (DC) hay un diagnóstico similar. “Quiero hacer un llamado a la gente del PC: se puede ser oposición, defender las conquistas sociales, pensar en el futuro, pero no se pueden utilizar las movilizaciones como un arma política y de violencia para desestabilizar a los gobiernos. En eso debe haber una línea divisoria clara. Llamo a ser cuidadoso con esto que se está diciendo hoy”, dijo el vicepresidente de la Cámara Eric Aedo.

En una línea similar, la Federación Regionalista Verde Social también marca un matiz. El diputado Jaime Mulet afirmó que “protestar por protestar y llamar a movilización antes que parta el gobierno porque perdiste la elección no me parece”. Sin embargo, agregó que “si hubiere intentos del futuro gobierno de cambios legislativos que impliquen pérdida de derechos de los sectores más desposeídos y vulnerables, la movilización social es válida y necesaria. Siempre en términos pacíficos”.

También en términos medios se expresó el exvocero Francisco Vidal, quien dijo a este medio que “el PC ha tomado sus decisiones. Lo más relevante es cómo la oposición unida va a enfrentar las propuestas programáticas del Presidente electo en materia de legislación laboral y económica. No lo veo contraproducente, pero creo que la batalla principal no va a estar en la Alameda, va a estar en el Congreso”.

Francisco Vidal analizó el triunfo de Kast. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Desde la directiva del FA, encabezada por Constanza Martínez, optaron por no pronunciarse al respecto.

Quien sí habló desde ese mundo fue el diputado Jaime Sáez quien compartió el llamado realizado por el PC: “Es tremendamente importante avanzar en una unidad social extraviada después del 4 de septiembre de 2022, que va a ser fundamental para resistir ante un gobierno que amenaza con una deriva autoritaria y que, además, amenaza con una regresión en cuanto a los derechos sociales”.

“Ese llamado lo comparto, creo que es adecuado y, por supuesto, habrá que ir viendo, en la medida de cómo evolucionan los acontecimientos, cómo se va desenvolviendo este clima de unidad social que necesitamos recuperar”, complementó el jefe de bancada de los diputados frenteamplistas.

4 NOVIEMBRE 2025 RETRATO AL DIPUTADO JAIME SAEZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

A diferencia de sus pares del Socialismo Democrático, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, desdramatizó el asunto. “Me parece bien (el llamado). Es parte de la tradición histórica del PC, que ha gestionado movilizaciones para ir avanzando en derechos sociales, laborales. Es un llamado que me parece de toda lógica. En los casos que cuadre con nuestras búsquedas, nos sumaremos a las movilizaciones”, sostuvo el timonel.

Quien también comparte el llamado es el diputado Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista. “No veo cuál es el problema con las movilizaciones y cuál es el escándalo que arman algunos sectores respecto de un pueblo que se moviliza. Si uno estudia la historia humana, todos los procesos de cambio, las grandes transformaciones y los grandez avances, han sido el resultado de la organización y la movilización humana (...). Desde el humanismo promovemos la movilización no violenta”, dijo.

Desde el PC salió este viernes el histórico dirigente e integrante de la comisión política, Juan Andrés Lagos. En conversación con la radio Nuevo Mundo, planteó que “creemos que todo lo que es expresión social, en Chile, ha estado muy disminuido. Los movimientos sociales de trabajadores, profesores, medio ambiente, feminismo, estudiantes. No hay nadie que pueda ser excluido”.

05/07/2024 JUAN ANDRES LAGOS MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

En La Moneda, en tanto, quien abordó el tema fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Él planteó que “es muy importante tener a la vista ciertos principios básicos. Los ciudadanos tienen el legítimo derecho a manifestarse, pero esto debe ser siempre pacíficamente”.

El jefe del gabinete también fue requerido por la unidad del sector tras el gobierno de Boric, luego de que el diputado Raúl Soto (PPD), en entrevista con La Tercera, planteara que la coalición terminará el 11 de marzo. Frente a eso, el ministro respondió que “se requiere la unidad más amplia de los sectores progresistas”.