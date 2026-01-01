SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Escala tensión por operación de madre de ministra de Salud: parlamentarios evalúan denuncia a la Fiscalía

    Luego de que se revelara que un grupo de pacientes habrían sido postergados en el Hospital del Salvador, varios diputados solicitan que la situación sea esclarecida con detalle. Mientras, el senador PS Juan Luis Castro, de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, manifestó que "ojalá se dé a conocer la bitácora de los hechos a través de un Reporte de Auditoría Médica”.

    Por 
    Luciano Jiménez
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La polémica tras la operación “exprés” de cadera de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha sido como una bola de nieve para el gobierno, ya que con los días el caso ha ido aumentando su tensión.

    El lunes La Tercera reveló que la madre de la secretaria de Estado fue operada por una fractura en el Hospital del Salvador en un tiempo menor al que usualmente toman ese tipo de atenciones.

    En los registros hospitalarios se consignó que la intervención pasó por una decisión administrativa. Además, diversos testimonios de usuarios acusaron una supuesta desigualdad de trato en el recinto hospitalario público.

    El caso escaló a nivel político cuando la UDI anunció que acudirá a la Contraloría General de la República para que recopile nuevos antecedentes. De hecho, pidieron citar tanto a la ministra como al director del hospital a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados.

    Pero en la víspera de Año Nuevo el caso siguió escalando luego de que Canal 13 revelara nuevos antecedentes. El citado medio informó -a través de documentos internos a los que tuvo acceso- que un paciente laparotomizado (con apertura quirúrgica en el abdomen) fue postergado para operar a la madre de la ministra.

    El mismo medio consignó, además, que dicho paciente habría fallecido tres días después.

    Frente a este escenario, el senador de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), sostuvo que “parece ser que en ese hospital había 11 pacientes en igual condición de necesidad de una prótesis de cadera, que estuvieron a la espera de la misma intervención”.

    Desde el Ministerio de Salud declinaron referirse al tema al ser consultados por este diario.

    Escala tensión por operación de madre de ministra de Salud y parlamentarios piden esclarecer antecedentes Dedvi Missene

    Las nuevas revelaciones, sin embargo, motivaron que parlamentarios de la Comisión de Salud solicitaran más antecedentes. El diputado Andrés Celis (RN) fue más allá y anunció que ingresará una denuncia ante el Ministerio Público por presunto tráfico de influencias.

    “Todos los días están saliendo más antecedentes respecto de la intervención a la mamá de la ministra de Salud. Se necesita certeza de lo que realmente sucedió y por lo mismo presentaré una denuncia contra la ministra Aguilera por tráfico de influencias. No puede ser que, de acuerdo a investigaciones de la prensa, se hayan postergado cirugías similares a once personas, mientras que la madre de la ministra pasaba a pabellón”, señaló.

    Y agregó que “no basta con citar a la Comisión de Salud de la Cámara al director del Hospital El Salvador para relate lo sucedido. Acá también se hace necesario, incluso, la conformación de una comisión investigadora”.

    Escala tensión por operación de madre de ministra de Salud y parlamentarios piden esclarecer antecedentes DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Su par republicano, Agustín Romero, afirmó que “los nuevos antecedentes hacen indispensable recopilar toda la información para esclarecer cómo se tomaron estas decisiones. Dado que involucra a la Ministra de Salud, se requiere una revisión institucional profunda y transparente y, obviamente, si de ese análisis se desprenden responsabilidades individuales, estas deben asumirse y hacerse efectivas”.

    Desde el oficialismo, el DC Héctor Barría sostuvo que “no es la mejor manera de comenzar el año, pero no podemos mirar para el lado ante este tipo de situaciones. Esperamos tener rápidamente los antecedentes que solicitamos a Contraloría, también a Redes Asistenciales, para que se puedan tomar medidas en el asunto”.

    El UDI Daniel Lilayu, en tanto, sostuvo que “es de la máxima gravedad que, a medida que transcurren los días, sigan apareciendo nuevos antecedentes que desmienten de manera categórica la versión inicial entregada por el hospital y que el propio gobierno ha sostenido reiteradamente”.

    Agregó que “resulta ineludible que la Fiscalía abra una investigación de oficio, no solo por el eventual tráfico de influencias que podría existir, sino que también porque uno de los antecedentes recientemente conocidos indicaría que un paciente, cuya atención fue postergada, terminó falleciendo, lo que agrava todavía más este escándalo”.

    En tanto, el senador Castro recalcó que “la situación debe ser esclarecida, ya que al parecer habría existido también acción administrativa y presunta postergación de un caso de aseo de laparostomía. Ojalá se dé a conocer la bitácora de los hechos a través de un reporte de auditoría médica”.

    Desde la bancada del Partido Republicano pidieron la salida de la ministra. El diputado Luis Fernando Sánchez dijo que “me parece impresentable más aún luego de que supiéramos que la persona que debió dar su lugar a la madre de la ministra falleció”.

    Y agregó que “la ministra debiera renunciar hoy mismo ante un caso tan grave como éste”.

