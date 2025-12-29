SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    No solo experiencias similares dan cuenta de que el trato que recibió la progenitora de la titular de Salud fue más rápido de lo habitual: la evidencia también lo respalda. En 2020 se publicó un estudio que muestra que la cirugía por fractura de cadera tarda, en promedio, seis días en el sistema público.

    Ignacia Canales 
    Ignacia Canales
    Imagen referencial.

    Lucía Sanhueza Vargas llegó el 23 de diciembre con una fractura al Hospital del Salvador, y poco más de 10 horas después ya estaba operada. En los registros hospitalarios quedó consignado que la intervención pasó por una decisión administrativa que alteró el orden de las cirugías ya programadas y que la paciente entró a pabellón sin los papeles administrativos requeridos.

    Lo que se ha criticado desde ahí no es la operación en si, sino que esa pronta resolución rara vez ocurre y que, según relatan funcionarios del propio hospital, evidenciaría un trato excepcional, apuntando las mismas fuentes a que difícilmente habría ocurrido de no tratarse de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

    Ruth Ríos (92) demoró mucho más que 10 horas en ser operada. El 9 de octubre, durante la mañana, sufrió un accidente doméstico y fue trasladada al mismo hospital que la madre de la secretaria de Estado. Llegó cerca del mediodía con el diagnóstico ya confirmado -tras ser evaluada por paramédicos y personal de salud del centro municipal-, pero en el Hospital del Salvador no recibió una atención con la misma rapidez.

    No fue hasta la madrugada que le dijeron a su familia que ella quedaría hospitalizada, esperando por una cirugía. Sin embargo, el día de pabellón nunca llegó. Solo faltaba la aprobación del cardiólogo, pero su hija, Patricia Grez, cuenta que el especialista nunca las visitó.

    Cuatro días después y producto de la lesión, Ruth tuvo una hemorragia y desde el ahí el cuadro solo se complicó. Falleció el 31 de octubre.

    “Era una mujer que tenía mucha vitalidad. Usaba bastón solo por miedo a caerse, no porque lo necesitara. Se levantaba a las siete de la mañana, se duchaba sola, se cocinaba, se lavaba y hasta se planchaba. Yo la iba a ver todos los días, pero ella hacía todo sola. Con esa vitalidad entró al hospital y la sacamos en un ataúd”, relata Grez.

    Por eso, dice, al enterarse de la cirugía de la mamá de la ministra Aguilera, varios sentimientos despertaron en ella: “De un día para otro darme cuenta de que, por no tener los contactos, por no ser la mamá de una ministra, la mía murió. Tengo rabia, tengo pena, tengo impotencia. Me dan ganas de decirle en la cara: usted tiene a su mamá viva, yo a la mía la tengo muerta”.

    Patricia y Ruth no son las únicas.

    Francisco Arenas contó a través de una carta en El Mercurio que tras enterarse del episodio de la madre de la ministra “solo pude sentir indignación. En una situación similar, mi mamá, de 86 años, esperó en un pasillo del Hospital del Salvador 12 horas para pasar a una habitación, y casi 30 días para que la operaran de la cadera".

    Y agregó que “en ese período bajó mucho de peso, quedando con su salud muy deteriorada, y de ahí nunca más pudo levantar cabeza, falleciendo este 25 de octubre, solo 17 meses después de su alta”.

    Incluso, la evidencia también muestra que lo habitual no es esperar horas, sino días. Por ejemplo, un estudio realizado en 2020 por profesionales de distintos recintos hospitalarios -públicos y privados- concluyó que los pacientes mayores de 50 años atendidos en centros de salud privados presentan una mayor mediana de supervivencia y una menor probabilidad de morir al año tras sufrir una fractura de cadera, diferencia que los autores asocian, entre otros factores, a los tiempos de espera para la cirugía.

    Así, demostraron que el tiempo de espera en hospitales para operar una fractura de cadera es en promedio de 6 días, lo que se traduce en 144 horas.

    El director ejecutivo del Ipsuss, Jorge Acosta, afirma que “una fractura de cadera debe ser resuelta lo antes posible porque no hacerlo puede generar enormes dificultades para un adulto mayor. Por ejemplo, puede estar susceptible a complicaciones como neumonías u otras infecciones asociadas a la atención de salud como escaras y úlceras por presión”.

