Alvarado desdramatiza decisión de libertarios de no sumarse al gobierno de Kast

Desde la oficina del presidente electo, José Antonio Kast, su futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), abordó la decisión del Partido Nacional Libertario (PNL) de no entrar al gobierno que asumirá en marzo de este año.

Ayer en la noche, la tienda del excandidato presidencial Johannes Kaiser compartió un comunicado en el que explican que su postura se debe a que “el diseño político escogido” por Kast los aleja de “la posibilidad de incidir en aquellas áreas” de su oferta programática.

Frente al hecho, Alvarado señaló que "es una decisión soberana del Partido Nacional Libertario que es legítima y en consecuencia lo que importa y que se valora es que en el comunicado en el cual ellos señalan que no aceptaron la invitación del presidente, es que están disponibles para cooperar en todas aquellas materias que sean bien para los ciudadanos ”.

“Así que en ese sentido se puede cooperar desde una posición fuera del gobierno como del interior del gobierno. Ellos optaron por hacerlo desde fuera pero tienen buena disposición”, destacó.

Al ser consultado sobre si cree que serán opositores al gobierno de Kast, sostuvo: “No, no creo. Aquí hay muy buena comunicación, hay buena relación y ellos han expresado en múltiples reiteradas oportunidades que están disponibles para cooperar en aquellas cosas que van en el bien del país”.