    Alvarado reprocha emplazamiento de Tohá a regularizar inmigrantes empadronados: “Sería de muy mal gusto”

    El futuro ministro del Interior dijo que "regularizar migrantes irregulares en el país a estas alturas del gobierno sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar a la próxima administración".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    FOTO: MARIO TELLEZ MARIO TELLEZ

    El futuro ministro del Interior de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, abordó esta tarde el emplazamiento de la exjefa de gabinete de Gabriel Boric, Carolina Tohá, en torno a los inmigrantes irregulares empadronados.

    En concreto, la también excandidata presidencial llamó este domingo al gobierno a regularizar a las más de 180 mil personas irregulares que han sido empadronadas durante la actual administración, para evitar así que el próximo mandato termine “expulsando a los inocentes”.

    Desde el gobierno de Boric ya descartaron que un proceso de ese tipo se pueda llevar a cabo previo al cambio de mando, ya que, según explicó la vocera Camila Vallejo, “son procesos largos, en los cuales se debe conversar y articular con la próxima administración”.

    En tanto, desde el futuro gobierno de Kast también desestimaron esta posibilidad. “Regularizar migrantes irregulares en el país a estas alturas del gobierno sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar a la próxima administración”, reprochó Alvarado.

    Dicho eso, marcó: “De más está decir que sería de muy mal gusto a un mes del término de gobierno tomar decisiones respecto a migrantes irregulares cuyas consecuencias de esa decisión no las va a asumir el gobierno actual”.

