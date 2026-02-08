SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Tohá llama al gobierno a regularizar a inmigrantes empadronados antes de que asuma Kast: “Es algo que les debemos”

    La actual administración empadronó biométricamente a más de 180 mil inmigrantes irregulares, las cuáles entregaron voluntariamente información al Estado durante 2023. La otrora ministra del Interior explicó que si el presidente electo busca cumplir con su promesa de campaña en materia migratoria, serían los primeros en ser expulsados “porque son los más fáciles de pillar”.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    La exministra del Interior del Presidente Gabriel Boric, Carolina Tohá (PPD), llamó este domingo al gobierno a regularizar a las más de 180 mil personas irregulares que han sido empadronadas durante la actual administración, para evitar así que el próximo gobierno termine “expulsando a los inocentes”.

    El debate sobre el empadronamiento de la inmigración irregular y las propuestas en esta materia del presidente electo, José Antonio Kast, fue abordado por Tohá en una conversación en el podcast del senador Felipe Kast (Evópoli).

    La otrora precandidata presidencial criticó el anuncio realizado por el actual presidente electo de expulsar a más de 300 mil inmigrantes irregulares en nuestro país y también enfatizó en la importancia de resguardar a los ya empadronados.

    “En este gobierno hicimos un proceso de empadronamiento cuyo objetivo era llamar a las personas que están irregulares en Chile, pero que quieren acercarse al Estado, decir yo estoy aquí y no quieren estar escondidos. Nunca les prometimos que los íbamos a regularizar, nunca, pero sí los llamamos a acercarse y a decir aquí estoy yo. Y más de 180 mil personas lo hicieron”, comenzó explicando sobre el proceso de empadronamiento.

    A lo que continuó: “Esas personas hoy día, si el gobierno nuevo entra con el afán de expulsar, no tiene que ir a buscar a nadie, las tiene ahí, las 180 mil con su dirección, su número de documento, todas empadronadas. Entonces yo creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas 180 mil personas antes que llegue el próximo presidente, porque si no va a entregar a estas personas que se acercaron de buena fe con la idea de tomar contacto con el Estado y de dejar de estar escondidas, va a entregar en bandeja para que sean los primeros que son expulsados”.

    En ese sentido, Tohá explicó que si un gobierno se pone en la posición de “expulsar a todos” y que “todos son igual de malos”, finalmente terminará expulsando a inocentes “porque son los más fáciles de pillar”.

    Pero los gallos malos no los pillan nunca, son expertos: se esconden, tienen un documento falso. Ningún malo se fue a empadronar. A lo mejor se fue alguno a empadronar, puede ser. Si comete un delito, lo meteremos preso”, explicó.

    Luego, agregó que “el gobierno actual, que en su facultad y de acuerdo a la ley, a través de un decreto puede regularizar a esas 180 mil personas. Y yo creo que es algo que les debemos, que les debemos, porque ellos de buena fe se acercaron al Estado de Chile y lo mínimo que les debemos es reconocerles ese gesto que tuvieron".

    Finalmente, señaló que no desea ver en Chile las imágenes que uno observa en Estados Unidos con detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

    “Vemos lo que pasa hoy en Estados Unidos, que ahí es un lugar donde se armó este discurso y creció y creció y ya, démosle con todo, son todos delincuentes, mira dónde termina eso. O sea, la polarización que hay, la violencia que hay, la deshumanización”, comenzó señalando.

    A lo que agregó: “¿Qué es eso? O sea, perseguir de la misma manera y poniéndole imagen de los delincuentes del Tren de Aragua a señoras que trabajan en el jardín infantil y son profesoras. Y las persiguen de la misma manera, los mismos tipos y con los mismos trajes, con sus cuestiones. O sea, yo no quiero eso en Chile y creo que es como traicionar nuestra idiosincrasia. Nosotros no somos así, no nos volvamos eso.

    Más sobre:Carolina ToháInmigración irregularJosé Antonio KastEmpadronamientoGabriel BoricFelipe Kast

