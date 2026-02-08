Gobierno llama a “ponerse la camiseta de Chile” y respaldar candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respaldó este domingo la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, luego de que el Presidente Gabriel Boric oficializara su inscripción con el apoyo de Brasil y México.

En entrevista con CHV Noticias, Elizalde sostuvo que “para Chile constituye una oportunidad que una compatriota sea secretaria general de Naciones Unidas".

“No es que Chile tenga la oportunidad de dirigir la ONU todos los días”, afirmó.

En ese sentido, el jefe de gabinete destacó las credenciales de la exmandataria. “ Michelle Bachelet fue dos veces Presidenta de la República, tiene una dilatada trayectoria como ministra de Estado y además fue convocada por secretarios generales de la ONU para labores muy relevantes, como en ONU Mujeres y como Alta Comisionada . Por lo tanto, cuenta con un prestigio internacional que la vuelve una candidata que podría contar con altos niveles de apoyo”, .

En esa línea, subrayó el respaldo regional, indicando que “México y Brasil, esto con el peso demográfico y político que tienen, demuestra que esta es una candidatura que tiene opciones reales”.

Elizalde también llamó a mirar el tema con lógica de Estado, asegurando que “aquí quien va a estar representado es Chile”.

“Creemos que lo que hay que hacer es ponerse la camiseta del país y trabajar por esta candidatura que tiene enorme prestigio y reconocimiento a nivel internacional”, sostuvo.

Las declaraciones de Elizalde se suman a las múltiples señales de apoyo que han surgido desde el Ejecutivo, como los dichos de la ministra vocera Camila Vallejo, quien afirmó en El Desconcierto que la candidatura debe ser leída en clave multilateral.

“Este es un momento donde Chile puede hacer historia. Es una tremenda oportunidad para nuestro país y es la primera vez que Chile postula a una compatriota, con una trayectoria reconocida, a un cargo tan relevante como la Secretaría General de Naciones Unidas”, planteó.

Asimismo, la vocera remarcó que “esta candidatura no debe ser mirada en clave de política chica o netamente nacional, sino como una postulación que trasciende las diferencias políticas y que puede posicionar con mucho orgullo a Chile en el multilateralismo”.

En tanto, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, señaló en El País que la candidatura se viene gestando hace tiempo. “Desde que estoy en el cargo, una pregunta recurrente en encuentros bilaterales y multilaterales era si Michelle Bachelet se postularía a la Secretaría General de la ONU. No fue improvisado”, afirmó.

De igual manera, enfatizó el valor regional de la postulación, destacando que “aquí no son dos países amigos dando apoyo: hay un compromiso de Chile, Brasil y México”.

“Eso posiciona a América Latina como un actor clave en el multilateralismo”, sentenció.