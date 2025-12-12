VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Contener expectativas e implementar medidas rápidas: el diseño de Kast para evitar abrir un flanco en inmigración

    En el partido no esconden que, si se imponen el domingo en el balotaje, el tema será uno de los primeros ejes de la administración republicana. La propuesta del abanderado ha sido cuestionada durante toda la campaña, debido a que no ha logrado explicar bien de qué forma expulsará a los ilegales.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    “Les quedan 90 días”.

    Ayer en el marco de su cierre de campaña en Temuco, tal como lo ha hecho durante los últimos meses de despliegue, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, siguió con la cuenta regresiva y volvió a reiterar su llamado a que los inmigrantes ilegales abandonen el país antes del 11 de marzo, cuando -de ganar la segunda vuelta del domingo- asuma el gobierno.

    El tema ha marcado la campaña del republicano. Junto con su plan “Escudo Fronterizo”, con el que busca cerrar los distintos pasos en la frontera, una de sus medidas en la materia considera la expulsión de las más de 300 mil personas que ya se encuentren de forma irregular.

    Ha sido justamente esa última propuesta la que ha provocado más ruido y cuestionamientos durante la campaña. Y es que para varios dirigentes en el sector, en el comando republicano han sido poco claros respecto como se concretará la medida, por lo que ha llamado a aclararla una vez que conformen el gobierno.

    Hasta el momento, según ha explicado el propio Kast, van a apelar a que quienes se encuentren de forma ilegal dejen voluntariamente el país. Lo que significará, por ejemplo, que paguen sus propios pasajes de retorno, junto con el término de algunos beneficios sociales a quienes decidan mantenerse en su condición irregular. Esto ha sido cuestionado porque en el sector consideran “ingenuo” e inviable que voluntariamente se quieran ir y más complejo que quieran financiarse ellos mismos.

    En republicanos no esconden que el tema migratorio es una de sus principales preocupaciones de cara al eventual gobierno.

    No solo porque -afirman- se trata de una de las crisis más claras que tendrán que enfrentar, lo que recalcan quedó en evidencia en las últimas semanas con la concentración y protestas de inmigrantes en la frontera con Perú, sino que también por las expectativas que han generado sus propuestas en la materia.

    En ese sentido, el diagnóstico en el partido es claro: si no logran mostrar resultados rápidos para enfrentar el tema, se podría transformar en unos de los primeros flancos del gobierno. Por lo mismo, afirman que los primeros 100 días serán clave no solo para sacar adelante una agenda antiinmigración ilegal en el Congreso, lo que incluye el proyecto que tipifica el ingreso irregular como delito, sino que también para robustecer el control en la frontera -con la primera fase del plan “Escudo Fronterizo”- y avanzar con las órdenes de expulsión que están pendientes.

    En ese contexto, fuentes del comando republicano reconocen que parte de la apuesta en la campaña ha sido generar un “efecto previo” al 11 de marzo para instalar el tema migratorio como el eje central de la administración de Kast.

    Así, de hecho, lo dijo hace unos días el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. “En materia de migración nosotros, en parte, hemos dicho lo que hemos dicho, a punta de declaraciones que van con un respaldo de una determinación de si llegamos al gobierno, de poder hacerlo, precisamente para que se generara un efecto previo”, planteó en el podcast del senador de Evópoli, Felipe Kast.

    Dicho eso, no dudó en bajar las expectativas: “En ningún caso el 11 de marzo asumimos y se acabaron los 300 mil migrantes. Esto es una política de largo aliento, que por de pronto tiene hitos que son relevantes, como es implementar el cierre de la frontera con toda la tecnología y con el plan que dimos a conocer”.

    En los últimos días, el timonel republicano no ha sido el único en salir en esa línea. El fin de semana, en un acto de campaña en Concepción, fue el propio Kast quien explicó que “no es que el día 95 (el 11 de marzo) vayamos a expulsar a 300 mil personas; no. A esas personas les decimos hoy día que, si quieren alguna vez volver a Chile y entrar por la puerta, tienen que partir de aquí a 95 días”.

    Y agregó: “Y no los vamos a ir a buscar, ellos van a venir”.

    En el resto del comando también han salido a reforzar ese mensaje.

    También durante el fin de semana, en entrevista con el Diario Financiero, el jefe de campaña de Kast, Martín Arrau, reconoció que “el tema migratorio va a tener dificultades. ¿Se va a resolver el primer mes? Evidentemente que no, pero son cosas que se van a resolver en el tiempo. Ahora, si alguien espera que todo cambie el primer día, no va a ser así“.

    Mientras que durante el miércoles, en conversación con el matinal de Canal 13, consultado por el tema, el senador electo y vocero de campaña, Rodolfo Carter, aseguró que “la gente tiene claro que este conteo regresivo es una técnica comunicacional para explicar que viene un nuevo tiempo. Ningún chileno que vive de su trabajo, que paga sus impuestos, que vive al justo, espera que el día 12 de marzo esté todo resuelto”.

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta
