Elizalde marca diferencias con administración de Kast, pero anticipa un traspaso de mando ordenado y “ejemplar”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue consultado este domingo sobre la relación y coordinación entre el actual gobierno y sus sucesores.

En entrevista con CHV Noticias comentó respecto a los cruces que han existido entre el ministro de Vivienda, Carlos Montes y al futuro ministro Iván Poduje, que “yo distinguiría, por cierto que hay distintas visiones de país y estas visiones compiten por el concurso ciudadano en las elecciones”.

Pero al mismo tiempo, aseguró que “nosotros estamos trabajando para tener un traspaso de mando ejemplar sobre la base de lo que ha sido la experiencia desde que recuperamos la democracia el año 90″.

El secretario de Estado mencionó que para lograr esto han establecido, por un lado, una plataforma electrónica “donde se sube toda la información para que las nuevas autoridades cuenten con la información necesaria. Insisto, para que la labor o el trabajo del Estado no se detenga el 11 de marzo por el cambio de gobierno”.

Así también, han llevado a cabo reuniones entre las nuevas autoridades y las autoridades salientes. “En general todo lo que es la coordinación para que el traspaso de mando se desarrolle conforme una democracia como la que merecen las chilenas y chilenos. Eso no obsta que respecto de temas específicos podamos tener diferencias y que esas diferencias se expresen”.

Elizalde también comentó que “cuando se ha pretendido instalar una fake news, una mentira, una falsedad, bueno, tenemos que salir a desmentirla con datos para que finalmente siempre prime la verdad que es fundamental en democracia”.

Ante los dichos del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje en que prometió que la reconstrucción en Viña del Mar se terminará “en 15 meses más”, el ministro Elizalde dijo que “yo no quiero participar de una polémica en esta materia, o sea, espero que las próximas autoridades lo hagan bien, sobre todo porque aquí existe un desafío de Estado, que es avanzar la reconstrucción ante las emergencias que hemos enfrentado”.

Rol de los delegados presidenciales

Este sábado el presidente electo, José Antonio Kast presentó a sus futuros delegados presidenciales, junto a los subsecretarios.

En esta instancia, Kast recordó que en la campaña presidencial de 2021 fue el único de todos los candidatos -entre ellos el actual mandatario Gabriel Boric- que estaba en contra de terminar con esos cargos.

“Porque claramente son la cara visible del Presidente de la República. Somos una nación, no somos una república federal. Eso no quiere decir que en la medida que haya mayores normas de transparencia, de control, a los gobernadores, les vayamos dando más atribuciones y más recursos”, señaló Kast.

Ante estos dichos, el ministro Elizalde dijo que si bien la creación de gobiernos regionales junto al rol de los gobernadores representa un avance de descentralización.

“Hay políticas públicas que requieren mirada nacional y, por tanto, requieren que en los territorios, en este caso, en las regiones, exista un representante del gobierno nacional que coordine esas políticas”, sumó.