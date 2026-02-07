Los apoyos y reparos a la nómina de subsecretarios y delegados regionales del futuro gobierno de Kast

Luego que el presidente electo, José Antonio Kast, diera a conocer los nombres de subsecretarios y delegados presidenciales que integrarán su futuro gobierno, diversas figuras del mundo político reaccionaron a la conformación de los equipos.

Se trata de más de 39 subsecretarios quienes integraran las 25 cartas ministeriales en el gobierno del nuevo Presidente republicano, así como también los 16 delegados presidenciales que se desplegarán en cada una de las regiones del país.

Cabe señalar que la única posición sin definir hasta el momento es la de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, información que fue ratificada por la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Reacciones políticas tras nombramientos de subsecretarios y delegados del gobierno de Kast

En materia de política exterior, el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, destacó el nombramiento de Patricio Torres como subsecretario de Relaciones Exteriores. “Logramos conformar un gran equipo para la Cancillería que combina la experiencia del cuerpo diplomático de Chile con la capacidad para abrir mercados y atraer inversiones”, afirmó.

En esa línea, subrayó la trayectoria del diplomático. “Patricio Torres ha trabajado por décadas en la defensa de los intereses de Chile en destinos clave como Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania y Japón. Su nombramiento es un reconocimiento a su aporte al país y a la labor del cuerpo diplomático”, sostuvo. Además, destacó el rol que cumplirá Paula Estévez en la apertura de mercados y atracción de inversiones. “Juntos, trabajaremos para levantar el nombre de Chile en el mundo, defender nuestros intereses y atraer oportunidades que le mejoren la vida a todos los chilenos”, añadió.

En esa misma línea, uno de los principales rostros del futuro gobierno y quien será la ministra vocera del gobierno de Kast, Mara Sedini, se refirió positivamente al hecho, expresando a través de su cuenta en X: “Doy la bienvenida a José Francisco Lagos, quien asumirá como Subsecretario General de Gobierno. Es una alegría sumar a alguien con quien compartimos convicciones y vocación. Enfrentamos este desafío al servicio de Chile, bajo el mandato del Presidente”.

Pablo Vásquez R.

Otra buena valoración vino desde el futuro ministro de Transporte, Louis De Grange, quien también a través de X, dijo: “El Presidente Kast nombró como Subsecretaria de Telecomunicaciones a la abogada Romina Garrido, y como Subsecretario de Transportes al ingeniero comercial Martín Mackenna. Potentes nombramientos de profesionales con reconocida experiencia en sus respectivas disciplinas.”

Reacciones desde el Congreso

Desde la UDI, su presidente, Guillermo Ramírez, valoró la designación de militantes y simpatizantes del partido en cargos clave. “Conocidos hoy día los nombres de subsecretarios y también de delegados regionales, la UDI siente un gran orgullo por sus militantes y simpatizantes que van a tener una gran responsabilidad. Vamos a apoyarlos con lealtad, con dedicación, con sentido de urgencia, para que estemos a la altura de lo que hoy Chile requiere”, señaló.

En cuanto a los delegados presidenciales, el diputado de Renovación Nacional por La Araucanía, Miguel Becker, valoró la designación de Francisco Ljubetic como delegado regional. “Conozco a Francisco Ljubetic desde hace muchos años y nos ponemos a disposición para trabajar por La Araucanía en conjunto. Realmente es lo que esperábamos: una persona que conoce la situación de nuestra región, y que en conjunto lograremos sacar adelante iniciativas para mejorar la seguridad y permitir que llegue la inversión para el empleo”, afirmó.

Por el lado del Frente Amplio, el diputado Jorge Brito apuntó directamente a la elección de Manuel Millones, para la delegación de Valparaíso. “Para el bien de nuestra región de Valparaíso tenemos una muy buena opinión de lo que pueda llegar a ser Manuel Millones, el futuro delegado presidencial de la región de Valparaíso”, señaló.

Así, argumentó: “En cuanto a que es una autoridad que tiene un trabajo social importante y que va a ser fundamental para poder articular las mayores voluntades para que la región de Valparaíso pueda continuar avanzando en progreso y desarrollo”.

En ese sentido, buena valoración también generó la elección de Katherine López para la región de Antofagasta en el diputado de la misma región, Sebastián Videla, quien expresó: “Le deseo éxito en esta importante responsabilidad. Nuestra región vive momentos complejos y no podemos seguir normalizando la violencia”.

Agregando: “Necesitamos una autoridad que no tenga miedo en actuar, que coordine de manera efectiva a las policías y trabaje estrechamente con el Ministerio de Seguridad para enfrentar con fuerza al crimen organizado. Aquí no sirven las medias tintas; se requieren acciones concretas, presencia en terreno y resultados visibles”.

No obstante, en algunos también se generaron opiniones controversiales, más allá de ser parte de lo que será el futuro oficialismo. Tal es el caso del diputado Jorge Durán, exRenovación Nacional, quien señaló: “La verdad no conozco a las personas que nombró (José Antonio Kast), espero que hagan un buen trabajo por chile. (Sin embargo) En cuanto a los nombres que aparecen ocupando cupos RN, creo que es solo ocupar el nombre RN, los nombraron personas X y (solo) ocupan la fachada de RN”.

Pero no todas las críticas fueron negativas de RN, es así, que el diputado Andrés Célis, señaló: “Solicitarle a los partidos de Chile Vamos, a Republicanos, que dejemos trabajar tranquilo a José Antonio Kast. Aquí priman los independientes, y debemos todos respetar la conformación que el presidente electo ha hecho a nivel de los ministerios, subsecretaría, delegaciones. Él ganó obligadamente, más allá que lo haya hecho con el apoyo de Republicanos en primera vuelta y con Chile Vamos en segunda vuelta”, expresó.

Así, agregó: “Pero, reiterar, aquí no sacamos nada con que los partidos de Chile Vamos, algunos crean que merecen tener mayor injerencia, mayor participación, sino que, al contrario, hay que dejar que José Antonio Kast pueda conformar con absoluta libertad el equipo que él cree que hoy día nuestro país merece para que pueda salir adelante, principalmente en el tema de seguridad y del crecimiento económico, del cual, lamentablemente, hoy día se encuentra estancado”, afirmó.

Desde el mismo partido, el diputado Eduardo Durán, expresó: “El presidente electo, José Antonio Kast, ha escogido un gabinete que combina experiencia en ambos mundos, privado y público, con personas que han sido exitosas en sus áreas de especialización. Ademas, ha considerado a los partidos politicos que era algo pendiente dentro de los equipos y que era de interés público definir”.

En ese sentido, agregó que “lo importante, es que a partir del 11 de marzo serán los encargados de ejercer el liderazgo para desarrollar los cambios que Chile requiere con urgencia en materia de seguridad, inmigración, salud, vivienda y crecimiento económico, ya que son las prioridades de la gente”.

Desde la vereda partidista del Presidente electo, el diputado, Álvaro Carter, declaró que “el presidente nombró a las personas precisas para avanzar en el gobierno de emergencia que se ha propuesto desde la campaña, por lo tanto, el va exigir lo mejor de cada uno de los que fueron elegidos. Desde hoy la tarea será que ellos armen sus equipos, porque el trabajo será intenso y sin descanso”.

Johanna Pérez, diputada de Demócratas, señaló que “es un elenco que mezcla capacidades técnicas y políticas. Valoro la amplitud y que se hayan nombrados personas de centro que propicien el diálogo, acuerdos y avances”, afirmó.

Así, detalló que “en el caso del Biobío asume Julio Anativia que es un profesional que conoce la región, proviene de la Provincia de Arauco, tiene pleno manejo del funcionamiento del Estado, y un gran desafío pues debemos enfrentar además la reconstrucción por lo recientes incendios”.

Finalmente, desde la Democracia Cristiana, el diputado y jefe de bancada de la agrupación, Héctor Barría, señaló: “Chile Vamos ha sido reducido a su mínima expresión por parte de republicanos. Es cosa de ver nombramientos de independientes, pero estrechamente ligados al partido republicano, por lo tanto esa independencia y esa autonomía no es tal. Y por otro lado, esperamos que estas personas tengan voluntad de llegar a acuerdos y no sigan con esa mirada ideológica que le ha impuesto Kast, en virtud de sus visitas, visitando a a presidentes con escasas credenciales democráticas”, afirmó.