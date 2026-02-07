Minuto a minuto | José Antonio Kast presenta a sus subsecretarios y delegados regionales

El presidente electo José Antonio Kast presenta este sábado a su equipo de subsecretarios y delegados regionales, desde el salón Riesco del Hotel Radisson Blu, en Las Condes, Región Metropolitana.

La ceremonia se da luego de dos postergaciones. En primera instancia, la Oficina del Presidente Electo (OPE) había fijado para fines de enero la presentación de los nombres. Sin embargo, esto no ocurrió por complicaciones logísticas asociadas a la agenda de Kast, ya que tenía que realizar viajes en Centroamérica. En tanto, se habría previsto el 6 de febrero para concretar el anuncio, pero finalmente se optó por este sábado 7.

Con todo, desde la OPE indicaron que la presentación de los nombres del equipo del próximo Presidente de la República se iniciaría a las 13.00 horas .

Sigue el minuto a minuto:

Instalan banderas en el escenario En medio de la demora y la expectación por el inicio de la ceremonia de nombramientos, se instalan banderas de Chile en el escenario donde se anunciará quiénes completarán el gabinete de Kast y quiénes serán las autoridades regionales designadas por el republicano.

Demora en el comienzo de los nombramientos A pesar de citar a las futuras autoridades a las 11:30, y agendar el inicio de la ceremonia para las 13:00, aún no se da pie a los nombramientos de los próximos susbsecretarios y delegados presidenciales. De esta manera, se mantiene la expectación por saber quienes serán los elegidos por Kast, y si la configuración de nombres será parecida al los ministerios, donde predominó el perfil de independientes.

A momentos de comenzar la ceremonia La ceremonia de nombramiento de los próximos subsecretarios y delegados presidenciales se encuentra a instantes de comenzar.

Pegan los nombres de las próximas autoridades Comienzan a pegar los nombres de los próximos subsecretarios y delegados presidenciales en el escenario del recinto.

Movimientos en la previa en el Hotel Radisson Diversos colaboradores del presidente electo ya arriban al Hotel Radisson, en Las Condes, para presenciar el anuncio de José Antonio Kast sobre los nominados para liderar las subsecretarías y las delegaciones regionales. Foto de Francisco Corvalán.

40 subsecretarios y 16 delegados José Antonio Kast revelará este sábado los nombres que llegarán a hacerse cargo de 40 subsecretarías y 16 delegaciones presidenciales regionales, a poco más de un mes de que asuma en el cargo, el próximo 11 de marzo.

Gira por Europa Antes de la presentación de los subsecretarios y delegados, José Antonio Kast cerró su gira por Europa, en donde, el jueves, se reunió con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de las líderes de la ultraderecha europea con las que el presidente electo tiene mayor afinidad. “Nosotros no vamos a dejar nunca de lado las emergencias y las urgencias sociales que afectan a nuestros compatriotas. Eso no quiere decir que en algunas materias nosotros veamos que los temas que se plantean se hagan desde una radicalidad que ha impedido el progreso”, comentó Kast tras el encuentro.