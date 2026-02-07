SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Con Codina en la RM: quiénes son los delegados presidenciales regionales nominados por Kast

    El presidente electo dio a conocer el nombre de los 16 futuros delegados presidenciales, entre ellos diputados y exautoridades regionales.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    El presidente electo José Antonio Kast, desde el Hotel Radisson Blu, presentó la nómina de sus futuros subsecretarios y delegados presidenciales.

    Sobre estos últimos, destaca el nombramiento de Germán Codina, exalcalde de Puente Alto, Francisco Ljubetic, exfiscal de La Araucanía y los diputados Víctor Pino (Demócratas) y Sofía Cid (Partido Republicano).

    En total hay siete mujeres y nueve hombres como delegados, y la edad promedio es de 49 años, en que los mayores tienen 67 años y el menor 35 años.

    Arica y Parinacota - Cristián Sayes

    Critián Sayes es ingeniero comercial de 47 años. Tiene un MBA y un diplomado en Marketing y Ventas.

    Según destacaron desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), cuenta con experiencia en el sector público como secretario regional ministerial de Economía, Fometo y Turismo de la Región de Arica y Parinacota en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y como coordinador regional de Ministerio del Interior.

    Fue jefe administrativo de Agrosuper y gerente comercial en Agromar y subgerente en Arica de la Inmobiliaria Río Quiapo.

    Tarapacá- Adriana Tapia

    Adriana Tapia es médico cirujano de 65 años. Tiene un magíster en Pedagogía Universitaria, un diplomado en Educación en Ciencias de la Salud, un diplomado en Estudios Avanzados en Formación Pedagógica, otro en Geriatría y Gerontología, en Administración de Salud y en Gestión Ambiental.

    Según detallan desde la OPE, tiene experiencia en el sector público como directora del Servicio de Salud de Iquique, seremi de salud del gobierno regional de Tarapacá durante el gobierno de Sebastián Piñera, jefa de división de Atención Primaria del Ministerio de Salud y directora de Salud de la Municipalidad de Santiago.

    También fue directora de la Escuela de Medicina de la Universidad del Mar en Iquique.

    Antofagasta- Katherine López

    Katherine López, es administradora pública de 44 años y como mencionó la OPE, tiene un magíster en Control de Gestión. Con experiencia en el sector público como gobernadora provincial de Antofagasta y consejera regional de Antofagasta.

    Es militante del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y fue candidata a constituyente por el distrito 3 durante el primer proceso.

    Atacama- Sofía Cid

    Sofía Cid, es ingeniera comercial de 54 años y como señala la OPE, tiene experiencia en el sector público como diputada del 4° distrito por el Partido Republicano, secretaria regional ministerial de Economía de la Región de Atacama y consejera regional de Atacama.

    Anteriormente militó en el partido Renovación Nacional.

    Coquimbo- Víctor Pino

    Víctor Pino, es ingeniero comercial de 51 años. Según la OPE, tiene un diplomado en Liderazgo y Negociación y un postítulo en Ciencias políticas.

    Con experiencia en el sector publico como diputado del 5° distrito por el partido Demócratas.

    Anteriormente militó en el Partido de la Gente.

    Valparaíso- Manuel Millones

    Manuel Millones, es cientista político de 67 años. Tiene un magíster en Ciencias Políticas, postítulos en Gobernaza Pública y privada, descentralización y regionalización.

    Según la OPE, tiene experiencia en el sector público como consejero regional de Valparaíso, presidente de la Comisión Legislativa de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile y miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización del Gobierno de Michelle Bachelet.

    Fue candidato a diputado en las últimas elecciones parlamentarias por el distrito 6.

    Metropolitana- Germán Codina

    Germán Codina, es administrador público de 51 años y tiene un magíster en Ciencia Política.

    Con experiencia en el sector público como alcalde y concejal de Puente Alto. También fue asesor habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y subdirector administrativo de la Red Global de Aprendizaje para el Desarrollo.

    O’Higgins- Susana Pinto

    Susana Pinto, es ingeniera en Administración de Empresas de 51 años. Tiene un magíster en Administración General de Empresas.

    Según la OPE, cuenta con experiencia en el sector público como coordinadora territorial regional del Senado, jefa de gabinete del Intendente regional y como jefa de gabinete de la Delegación Presidencial de O’Higgins.

    Maule- Juan Eduardo Prieto

    Juan Eduardo Prieto, es ingeniero comercial de 42 años. Tiene un diplomado en ventas estratégicas y marketing.

    Según la OPE, cuenta con experiencia en el sector público como seremi del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. También fue intendente del Maule y Delegado Presidencial Regional por la misma región.

    Fue director ejecutivo de Fundación Maule y director de la empresa Residuos LIT.

    Ñuble- Diego Sepúlveda

    Diego Sepúlveda, es abogado de 35 años. Tiene un máster en Derecho Privado Patrimonial y un doctorado en Derecho Privado.

    Según la OPE, cuenta con experiencia en el sector público como jefe del departamento jurídico de la Intendencia Regional de Ñuble. También fue jefe de asesores en la Convención Constitucional. Es profesor titular de la Universidad del Desarrollo y profesor becario en la Universidad de Salamanca.

    Fue candidato a diputado en las últimas elecciones parlamentarias por el distrito 19. Milita en el Partido Republicano.

    Biobío- Julio Anativia

    Julio Anativia es abogado de 45 años. Tiene un master en Derecho Internaiconal de los Derechos Humanos y actualmente está cursando un magíster en Gobierno y Dirección Pública.

    De acuerdo con la información de la OPE, cuenta con experiencia en el sector público como encargado de la Unidad de Inclusión y Desarrollo Social del Gobierno Regional del Biobío y también fue director regional de Conadi en la misma región durante el gobierno de Sebastián Piñera.

    Fue gobernador de la provincia de Concepción en 2020-2021.

    La Araucanía- Francisco Ljubetic

    Francisco Ljubetic, es abogado de 67 años. Cuenta con experiencia en el sector publico como fiscal regional de la Araucanía, fiscal nacional subrogante y fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Villarrica. También fue vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma.

    Mientras fue fiscal, llevó casos relacionados a hechos de violencia en la Macrozona Sur.

    Los Ríos- Vicky Carrasco

    Vicky Carrasco, es asistente social de 40 años. Tiene un diplomado en Gobierno y Gestión Pública.

    Según la OPE, cuenta cn experiencia como concejal de Valdivia, encargada del Departamento Social de la Delegación Presidencial de Los Ríos y coordinadora regional del Desafío Levantemos Chile.

    Es militante del Partido Republicano.

    Los Lagos- Cristián Palma

    Cristián Palma, médico cirujano de 46 años, con especialidad en psiquiatra. Hizo una pasantía sobre adicciones en Barcelona.

    De acuerdo con la OPE, cuenta con experiencia en cargos públicos como médico en el Servicio de Salud de Reloncaví y como docente de psiquiatría en el Hospital Base de Puerto Montt.

    Aysén- Luz María Vicuña

    Luz María Vicuña, es abogada de 43 años. Cuenta con un magíster en Derecho Público, un diplomado en Descentralización y Desarrollo Regional, diplomado en Gestión de los Nuevos Gobiernos Regionales y en Probidad y otro en Transparencia en la Administración del Estado.

    Según la OPE, tiene experiencia en cargos públicos como asesora jurídica del Gobierno Regional de Aysén y como secretaria ejecutiva del Consejo Regional de Aysén.

    Magallanes- Ericka Farías

    Ericka Farías, es abogada de 42 años. Cuenta con un diplomado en derecho ambiental y según la OPE tiene experiencia en cargos públicos como gobernadora provincial de la región de Magallanes, directora jurídica de la Municipalidad de Punta Arenas y la Municipalidad de Maipú.

    Entre 2016 y 2016 se desempeñó como asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.

