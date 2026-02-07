Kast analiza crear el cargo de comisionado especial para la macrozona norte.

El presidente electo, José Antonio Kast, señaló que está analizando la creación de la figura de un comisionado especial para la macrozona norte con el objetivo de supervigilar el escudo fronterizo que pretende establecer en dicha área.

“Nosotros tenemos muy claro que uno de los desafíos que tenemos es el plan escudo seguro, así lo hemos visto con la ministra de Seguridad, lo hemos visto con el ministro del Interior, y hemos mirado cómo generar la mejor articulación tanto con las autoridades locales como son los gobernadores que tienen un rol muy importante en esto, también con algunos temas legislativos que tendremos que analizar y no descartamos la figura de un comisionado especial para la macrozona norte que esté encargado de supervigilar lo que es el plan escudo fronterizo en conjunto con la ministra de seguridad”, dijo Kast en la conferencia de prensa posterior a la presentación de los nuevos subsecretarios y delegados presidenciales.

Precisó que en base a lo que han observado en otros países y en base a lo que han observado en la realidad local “tomamos la decisión de que vamos a conformar lo que denominamos la macrozona norte, con la posibilidad de tener un comisionado que, si bien, no tiene atribuciones ejecutivas, si puede ejercer un rol de coordinación con las tres delegaciones regionales y muy complementado con el trabajo que vamos a realizar desde Interior, Justicia, Defensa y desde Seguridad”.

Delegados presidenciales

En otro tema Kast descartó eliminar la figura de los delegados presidenciales. Sin embargo, indicó que “eso no quiere decir que en la medida que haya mayores normas de transparencia, de control, a los gobernadores les vayamos dando más atribuciones y más recursos”.

Añadió que hace una diferencia entre los seis gobernadores que asumieron en la última elección y los 10 gobernadores que ya están en su segundo mandato y que no pueden ir a la reelección.

Respecto a los primeros dijo que esta nueva generación de gobernadores tiene que marcar un antes y un después en como administrar los fondos que son de todos y en la medida que los gobernadores vayan aceptando auditorías anuales de su gestión y de ir priorizando el uso de los recursos en temas de emergencias sociales el gobierno les irá entregando más atribuciones.