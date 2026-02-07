SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast analiza crear el cargo de comisionado especial para la macrozona norte

    Además el presidente electo, José Antonio Kast, descartó eliminar la figura de los delegados presidenciales.

    Por 
    Patricia San Juan
    Kast analiza crear el cargo de comisionado especial para la macrozona norte.

    El presidente electo, José Antonio Kast, señaló que está analizando la creación de la figura de un comisionado especial para la macrozona norte con el objetivo de supervigilar el escudo fronterizo que pretende establecer en dicha área.

    “Nosotros tenemos muy claro que uno de los desafíos que tenemos es el plan escudo seguro, así lo hemos visto con la ministra de Seguridad, lo hemos visto con el ministro del Interior, y hemos mirado cómo generar la mejor articulación tanto con las autoridades locales como son los gobernadores que tienen un rol muy importante en esto, también con algunos temas legislativos que tendremos que analizar y no descartamos la figura de un comisionado especial para la macrozona norte que esté encargado de supervigilar lo que es el plan escudo fronterizo en conjunto con la ministra de seguridad”, dijo Kast en la conferencia de prensa posterior a la presentación de los nuevos subsecretarios y delegados presidenciales.

    Precisó que en base a lo que han observado en otros países y en base a lo que han observado en la realidad local “tomamos la decisión de que vamos a conformar lo que denominamos la macrozona norte, con la posibilidad de tener un comisionado que, si bien, no tiene atribuciones ejecutivas, si puede ejercer un rol de coordinación con las tres delegaciones regionales y muy complementado con el trabajo que vamos a realizar desde Interior, Justicia, Defensa y desde Seguridad”.

    Delegados presidenciales

    En otro tema Kast descartó eliminar la figura de los delegados presidenciales. Sin embargo, indicó que “eso no quiere decir que en la medida que haya mayores normas de transparencia, de control, a los gobernadores les vayamos dando más atribuciones y más recursos”.

    Añadió que hace una diferencia entre los seis gobernadores que asumieron en la última elección y los 10 gobernadores que ya están en su segundo mandato y que no pueden ir a la reelección.

    Respecto a los primeros dijo que esta nueva generación de gobernadores tiene que marcar un antes y un después en como administrar los fondos que son de todos y en la medida que los gobernadores vayan aceptando auditorías anuales de su gestión y de ir priorizando el uso de los recursos en temas de emergencias sociales el gobierno les irá entregando más atribuciones.

    Más sobre:José Antonio KastDelegados presidencialesMacrozona norteComisionado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con Codina en la RM: quiénes son los delegados presidenciales regionales nominados por Kast

    “Tenemos el equipo completo”: Kast presenta a su equipo de delegados presidenciales y subsecretarios con mayoría de independientes

    Armada desplegó amplio operativo de salvamento en Cabo de Hornos tras emergencia de nave extranjera

    Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno

    Ideología “woke”, relaciones con China y conflictos con Trump: las razones del Pentágono para cortar lazos con Harvard

    Ministro Cordero sugiere que gobierno de Kast incorpore a Hacienda en eventual Comité de Seguridad

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto | José Antonio Kast presenta a sus subsecretarios y delegados regionales

    Minuto a minuto | José Antonio Kast presenta a sus subsecretarios y delegados regionales

    2.
    Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno

    Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno

    3.
    Quiénes son los subsecretarios de Kast

    Quiénes son los subsecretarios de Kast

    4.
    “Tenemos el equipo completo”: Kast presenta a su equipo de delegados presidenciales y subsecretarios con mayoría de independientes

    “Tenemos el equipo completo”: Kast presenta a su equipo de delegados presidenciales y subsecretarios con mayoría de independientes

    5.
    Kast alista comité de seguridad para reforzar “gobierno de emergencia”

    Kast alista comité de seguridad para reforzar “gobierno de emergencia”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Kast analiza crear el cargo de comisionado especial para la macrozona norte
    Chile

    Kast analiza crear el cargo de comisionado especial para la macrozona norte

    Con Codina en la RM: quiénes son los delegados presidenciales regionales nominados por Kast

    “Tenemos el equipo completo”: Kast presenta a su equipo de delegados presidenciales y subsecretarios con mayoría de independientes

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales
    Negocios

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    Casi la mitad de las compañías del Ipsa deberá renovar sus directorios este 2026

    Ocupación de oficinas del Costanera Center supera el 80% y el high rise concentra la vacancia

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Viktor Gyökeres guía la goleada sobre Sunderland y Arsenal extiende su ventaja en la Premier League
    El Deportivo

    Viktor Gyökeres guía la goleada sobre Sunderland y Arsenal extiende su ventaja en la Premier League

    El pirata hace pie: el campeón Coquimbo recupera sensaciones y vence a Palestino con uno menos

    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Neil Young, el eterno disidente
    Cultura y entretención

    Neil Young, el eterno disidente

    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

    Reseñas de discos/singles: Morrissey en modo conspiración, el arrojo de Mandy, Indiana y la marimba de Titae

    Ideología “woke”, relaciones con China y conflictos con Trump: las razones del Pentágono para cortar lazos con Harvard
    Mundo

    Ideología “woke”, relaciones con China y conflictos con Trump: las razones del Pentágono para cortar lazos con Harvard

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra