    Alvarado sale al paso de dichos de Sedini sobre nombramiento de Steinert: “(Comunicación) se produjo pocas horas antes”

    La futura vocera de gobierno reveló que las conversaciones entre la exfiscal y el presidente electo datan desde hace “un buen tiempo”.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    26/01/2026 - CLAUDIO ALVARADO - FOTO: MARIO TELLEZ MARIO TELLEZ

    La mañana de este lunes la mayoría de los futuros ministros de José Antonio Kast participaron de un curso de probidad y transparencia realizado por la Contraloría General de la República.

    A la salida, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), se refirió a los dichos de su par de Segegob, Mara Sedini, en torno al nombramiento de la futura titular de Seguridad, Trinidad Steinert.

    En concreto, en entrevista con La Tercera, la futura vocera de gobierno reveló que las conversaciones entre la exfiscal y el presidente electo datan desde hace “un buen tiempo”.

    Esto generó varias críticas del sector oficialista, apuntando a que se trata de un hecho grave.

    Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Es por eso que Alvarado salió al paso de estos dichos. “Para nombrar a una persona en un cargo, es obvio que previamente hay que tener el consentimiento de esa persona. Y esta comunicación no tiene nada de extraño, nada de raro, porque se produjo pocas horas antes en que ella tomara la decisión de colaborar en el gobierno del presidente Kast”, señaló.

    “Aquí lo importante y lo relevante es la decisión de la exfiscal de apoyar al presidente Kast en la gestión de seguridad en su gobierno, dadas las competencias que ella tiene”, añadió.

    “No tiene ninguna lógica ni sentido hablar si fue una hora antes, una hora después, un minuto antes, un minuto después. Aquí lo que interesa y lo importante es que tenemos una ministra de Seguridad, que es un lujo para el país, que tiene conocimiento y que da tranquilidad a la ciudadanía”, continuó.

    Luego, al ser consultado sobre si puede aclarar la fecha de estas conversaciones, reiteró: “Tal como lo señalé hace poco rato atrás, estas comunicaciones se generan pocos momentos antes de que la persona acceda a colaborar con el presidente Kast en su gobierno”.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
