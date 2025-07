Andrés Zaldívar: “Creo que la gran mayoría de la DC no va a votar por Jeannette Jara”

El histórico dirigente de la Democracia Cristiana (DC), Andrés Zaldívar (89), pone una cuota de humor al tenso momento por el que atraviesa su partido, luego de que su junta nacional acordara el sábado apoyar a la candidata oficialista, Jeannette Jara, quien milita en el Partido Comunista.

“Voy a tener que agregar un nuevo capítulo a mis memorias”, comenta, en relación a su biografía El Chile que he vivido (Catalonia), publicada en noviembre de 2022. “Pero, primero hay que ver cómo transitamos en este tema. Creo que el país está en una situación de confusión en general, no sólo respecto de lo que nos pasa a nosotros, pero, pregunte, nomás”, dice el “Chico” Zaldívar, al otro lado del teléfono, desde su casa en Las Condes, con un tono desafiante.

¿Qué opina de la decisión tomada por su partido de respaldar a Jara?

No estoy de acuerdo. Creo que el partido se ha equivocado, al igual como lo hizo en el plebiscito de septiembre de 2022, cuando acordó aprobar una propuesta de nueva Constitución, que la mayoría de los chilenos rechazó abrumadoramente. Estoy seguro de que en esa oportunidad, gran parte de la militancia democratacristiana votó en contra del acuerdo del partido. En este caso, creo que es exactamente igual, incluso la misma cifra, el 63% (que decidió apoyar a Jara y que acordó apoyar el Apruebo).

¿Cree que una parte de la militancia no respetará el acuerdo?

Creo que va a haber mucha gente que vota por nosotros, pero que no son militantes... Los militantes son entre ocho y diez mil, pero hay más de 500 mil personas que votan por candidatos de la DC y no podemos garantizarle (a Jara) el voto de ellas.

¿Qué hará usted con un acuerdo sancionado por la máxima instancia de su partido?

Efectivamente, se aprobó por nuestra junta nacional, pero creo que, para tomar cualquier decisión final, la Democracia Cristiana tiene que ver, primero, cuál es el pacto electoral y cuál es el programa de gobierno (de Jeannette Jara). Es decir, qué garantías hay. Yo personalmente veré eso durante el transcurso del tiempo que hay hasta el momento de votar. Creo que el partido tendrá la posibilidad de ver, si acaso se le cumple con lo que se dice que se va a cumplir.

Entonces, su voto no está asegurado para Jara...

Si me pregunta, por quién voy a votar, discúlpenme, mi derecho a voto es secreto. Veré que se cumplan los requisitos que se han dicho por parte de la directiva que asumió el mando del partido.

Según su experiencia, ¿cree que su postura es mayoritaria o minoritaria en el mundo DC?

Creo que la gran mayoría de la gente está en un proceso de reflexión y, al igual como ocurrió en el plebiscito de 2022, no va a votar por la candidata Jeannette Jara. En la DC existe un sentimiento muy profundo de nuestras diferencias con el proyecto del Partido Comunista, que es legítimo, pero que hoy no pueden renegarlo. El PC no puede decir hoy que no es marxista, ni leninista. Incluso, el propio Daniel Jadue recientemente dijo que es posible poner término al Estado de derecho, o sea, si acaso el pueblo así lo reclaman. Esas son frases propias de la dictadura marxista.

Zaldívar: "En la DC existe un sentimiento muy profundo de nuestras diferencias con el proyecto del PC". Andres Perez

“Yo no voy a abandonar el barco”

¿Ha pensado en renunciar a la DC?

No, voy a seguir luchando desde adentro, expresando mi opinión libremente, como un derecho que uno tiene como militante. Y mantengo que la decisión tomada es un error.

¿Cómo explica que tantas figuras, dirigentes y militantes hayan abandonado la DC en la última década?

Estoy convencido de que una vez que se conozca el resultado de todo este proceso presidencial, habrá una vuelta de muchos democratacristianos que han abandonado a reencontrarse.

¿Lo han llamado camaradas para comentarle que están pensando en renunciar?

No. Por supuesto que hay personas, que no son de nivel dirigencial que han manifestado su posición de reflexionar sobre el tema. Mi consejo a todos ellos es quedarse en el partido.

Es un deseo bien optimista...

Hay muchos excamaradas que quisieran volver a la DC. Bueno, veamos qué pasa, creo que la DC no está de más, el país la necesita, más aún hoy que vivimos una confrontación entre los extremos políticos. Esta crisis, a lo mejor nos ayuda a fortalecernos y ponernos al día en muchas cosas que están pendientes y en un próximo momento podamos volver a reencontrarnos. Yo soy democratacristiano y no voy a abandonar el barco.

¿Estaría dispuesto a votar por Evelyn Matthei?

Nunca he dicho que voy a votar por Evelyn Matthei.

Le pregunto, ¿si estaría dispuesto a hacerlo?

Mi voto es secreto y, como le dije, voy a esperar qué pasa en estos meses, de aquí a la elección.

¿Le da garantías la dirección interina del senador Francisco Huenchumilla?

Yo personalmente siempre he apoyado a todas las directivas. Ahora yo creo que Pancho ha hecho dos o tres afirmaciones que son, para mí, imposibles de aceptar. Primero, decir que la DC hoy no tiene ideas, seguramente, porque hay que ponerlas al día y hay que proyectarla. No, la DC está vigente hoy día, tiene valores y principios que no han dejado de existir. Estamos por fortalecer la democracia, por la justicia social, por buscarle solución a los problemas de la gente. Tenemos una historia que nos avala, que somos capaces de apoyar y hacer cambios. Y eso, creo que hoy más que nunca, es la vigencia de un posible resurgimiento de la DC.