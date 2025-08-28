SUSCRÍBETE
Política

Ante dichos de Carmona: Juan Andrés Lagos acusa “agresividad” en el oficialismo para “estigmatizar y silenciar” a militantes PC

El histórico militante PC refutó la postura en el oficialismo de que las declaraciones de Carmona afectan la candidatura de Jara.

Por 
Shelmmy Carvajal
 
David Tralma
MARIO TELLEZ

Los dichos de Lautaro Carmona siguen tensionando al bloque oficialista. Particularmente, la campaña presidencial de Jeannette Jara es la que se ha llevado los principales coletazos. Las grietas en el oficialismo comenzaron con la oleada de cuestionamientos a la postura del timonel PC sobre la gestión de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda.

Tras sus declaraciones, en el Socialismo Democrático pusieron en duda su apoyo a la candidata. Ante esto, la primera línea del PC respaldó los dichos de Carmona. A la defensa de la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, también se sumó el histórico militante comunista, Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política de la tienda.

En un streaming con el escritor Omar Cid, el exasesor de la Subsecretaría del Interior acusó al oficialismo de “niveles de agresividad brutales” tras las declaraciones de Carmona.

Y remarcó que los dichos en contra de militantes del PC: “No solo vienen de la derecha o de los grandes empresarios, viene también de sectores que son parte de la coalición de gobierno. Llama la atención, en realidad es una agresividad y una descalificación muy fuerte, pero que tiene un fundamento en la forma y en el fondo. La forma es para estigmatizar y silenciar. Se está diciendo explícitamente que no hablen".

En esa línea, Lagos lamentó que los reproches vienen de “gente que consideraba que tenían algún grado de amistad política”.

El exasesor también refutó la postura de que las declaraciones de Carmona afectan a Jara.

“Es un argumento muy falaz, un argumento muy falso, muy mentiroso. Que sobre la base de decir que estas declaraciones afectarían la candidatura presidencial de Jeannette Jara, entonces que se callen. Eso es muy brutal, porque además no es verdad, no es cierto”, zanjó.

