    Ante polémica de “amarres”: García Ruminot sostiene que “hay cosas que por buen criterio deben ser resueltas por el próximo gobierno”

    El futuro ministro de la Segpres reconoció que, si bien hay cargos que deben ser designados por el gobierno, estos -a su parecer- debiesen ser "de común acuerdo”. "Se trata simplemente de entender que el Estado nos tiene que representar a todos", sostuvo.

    Paula Pareja 
    Paula Pareja
    ANDRES PINA/ATON CHILE

    El gobierno y la oposición se han visto enfrentados ante una nueva polémica en los últimos días, producto de nombramientos que se han hecho en reparticiones ministeriales en el tramo final de la administración del Presidente Gabriel Boric.

    Uno de los cuestionamientos más recientes en esta materia están dirigidos al actual subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), tras conocerse el nombramiento de una exasesora suya, Jessica Tapia, como directora del Departamento de Estudios y Análisis.

    Desde el gobierno, la ministra de la Segegob Camila Vallejo se refirió al asunto y acusó un “sobreaprovechamiento del concepto de amarre para criticar por cualquier cosa al Ejecutivo (…) el gobierno tiene que seguir gobernando hasta el último minuto. Y después ellos podrán tomar las decisiones como Ejecutivo”.

    El futuro ministro de la Segpres, José García Ruminot, se sumó a las críticas contra el gobierno y planteó que “en estos últimos meses se han acelerado” diversos nombramientos.

    En diálogo con Tele13 Radio, el senador acusó que con estas acciones “uno se da cuenta de que lo que hay es un afán de querer resolver y dejar instaladas personas que son afines al actual gobierno. Esa es la experiencia que yo he visto en varios cargos, y yo creo que lo de Fuerzas Armadas es más claro todavía".

    Para el futuro ministro, se estaría intentando "dejar personas afines ideológicamente al actual gobierno en puestos claves de la administración del Estado".

    Sobre la respuesta de Vallejo, García Ruminot expresó que “nadie pide que paralicen la gestión del Estado”.

    Nadie les está pidiendo que dejen de gobernar, pero hay cosas que, por razones de buen criterio y también de buena administración, decir, miren, estas cosas deben quedar para que sean resueltas por el próximo gobierno”, sostuvo.

    García Ruminot reconoció que “hay concursos y hay decisiones” que el gobierno debe tomar, pero criticó que existen otras que, “por su trascendencia creo que debieran esperar, o a lo menos hacerlo de común acuerdo”.

    “Cuando se trata de roles fundamentales para el Estado, que afectan a las instituciones vitales para el Estado, creo que lo lógico sería hacerlo de común acuerdo (…) se trata simplemente de entender que el Estado nos tiene que representar a todos y que hay que hacerlo bien", aseveró.

