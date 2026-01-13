SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Asociaciones de municipalidades se reúnen con Kast y solicitan soluciones en materia de seguridad y gestión pública

    Los alcaldes presentaron una agenda unificada de “Urgencias de Estado”, advirtiendo que se requieren soluciones técnicas inmediatas y no “experimentos ideológicos”. También pidieron que se paralicen los traspasos de colegios a los SLEP.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas
    Foto: Diego Martin/Aton Chile

    A eso de las 17.00 horas de este miércoles, representantes de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), llegaron a “La Moneda chica” para reunirse con el presidente electo José Antonio Kast.

    El objetivo del encuentro fue establecer las urgencias del municipalismo para el próximo periodo de gobierno, centrándose en la seguridad, la gestión pública y la educación.

    Allí los alcaldes presentaron una agenda unificada de “Urgencias de Estado”, advirtiendo que se requieren soluciones técnicas inmediatas y no “experimentos ideológicos”.

    En representación de la ACHM, su presidente y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, señaló que “la seguridad se construye desde y con los gobiernos locales. Valoramos esta reunión y seremos los más estrechos colaboradores del gobierno para fortalecer la prevención y erradicar a los narcotraficantes de los barrios. El 11 de marzo entregaremos al nuevo ministro de Seguridad Ciudadana nuestra propuesta de reglamento para que la Ley de Seguridad Municipal pueda estar operativa lo antes posible”.

    En tanto, el líder de la AMUR, Rodrigo Contreras Gutiérrez, sostuvo: “El mundo rural no puede seguir siendo invisible para el Estado. Aquí se produce, se trabaja y se vive todo el año, y hoy la delincuencia, la falta de conectividad y la desigualdad de recursos están golpeando con fuerza a nuestras comunidades. Confiamos en que el próximo gobierno incorporará a las comunas rurales como un eje central de sus políticas públicas”.

    Paralizar los SLEP

    Otro de los puntos críticos abordados en la cita fue la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

    Los alcaldes solicitaron una auditoría exhaustiva y paralizar el traspaso de colegios hasta “corregir las fallas estructurales”.

