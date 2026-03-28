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    Política

    Bachelet, guerra en Medio Oriente y pugna China-EE.UU. marcan primera cita de Pérez Mackenna con excancilleres

    En el encuentro -que se desarrolló en un tono cordial- los exministros transmitieron su molestia, entre otras materias, por el retiro del respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

    Por 
    Franco Cicchetti
     
    Josefa Sciammaro

    El edificio de Teatinos 180 se transformó en el escenario del primer consejo de excancilleres convocado por el recién asumido ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, una cita que estuvo marcada por la contingencia y las críticas al giro de la política exterior.

    A la convocatoria institucional asistió un transversal grupo de exjefes de la diplomacia chilena. De manera presencial llegaron hasta las dependencias del ministerio Hernán Felipe Errázuriz, Roberto Ampuero, José Miguel Insulza, Ignacio Walker, Juan Gabriel Valdés, Mariano Fernández, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola y Alberto van Klaveren. A ellos se sumó Alfredo Moreno, quien participó del encuentro de manera telemática.

    El foco central de la cita estuvo puesto en la controversia que sacude actualmente al mundo diplomático: la reciente decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar el respaldo oficial a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Este episodio consumió gran parte del debate en la mesa.

    Pese a la evidente tensión política que rodeaba la reunión, el diálogo se dio, según presentes, en un buen tono. El exministro Insulza sinceró que el encuentro se desarrolló de forma “muy respetuosa” y con una “actitud muy adecuada del ministro”, quien “tomó nota muy cuidadosamente de todo lo que habíamos dicho”.

    Ese clima de cordialidad, en todo caso, no impidió que las exautoridades hicieran valer su profunda molestia.

    Insulza indicó que transparentó que en la mesa se expresó una “discrepancia tajante de la mayor parte de los presentes” ante un escenario que calificó como “totalmente inédito”. El exsecretario general de la OEA advirtió que “no había ocurrido nunca que un país retirara a su candidato (...), en este caso, una candidatura del tonelaje de Michelle Bachelet”.

    En la misma línea, el excanciller Muñoz profundizó en las consecuencias de esta maniobra para la imagen del país. “Le hemos expresado que se ha perdido la oportunidad de dar una señal de unidad nacional, como ha ocurrido en otras instancias en el pasado, cuando gobiernos les han dado el apoyo a candidatos de distinto signo político pensando en Chile”, afirmó.

    Para Muñoz resulta lamentable que la postulación quede ahora “en manos de Brasil y de México, y no de Chile”, remarcando que la exmandataria “simboliza de manera muy clara” el respeto a las normas y al derecho internacional que el país históricamente ha defendido.

    Frente al argumento de la supuesta “inviabilidad” de la candidatura esgrimida por el gobierno —vinculada a un eventual rechazo de grandes potencias—, Insulza recurrió a su propia experiencia para desestimar esa justificación.

    “En mi primera candidatura no tuve el apoyo de Estados Unidos, por el contrario. Estados Unidos votó conmigo cuando ya hubo un acuerdo para apoyar. Y en mi segunda candidatura tampoco, porque Estados Unidos fue el penúltimo país que entregó su apoyo”, relató, atribuyendo la decisión de la actual administración a que “está actuando en lo que se acordó seguramente a nivel político, todavía en ritmo de campaña”.

    Respecto de las explicaciones entregadas por Pérez Mackenna durante la sesión, el balance de los excancilleres evidenció la distancia con La Moneda.

    Muñoz confirmó que desde el Ejecutivo “se nos dieron las mismas escuetas razones y cada uno de nosotros expresó sus diferencias respecto, justamente, de esas argumentaciones”.

    Los excancilleres aseguraron que se mantendrán atentos a las próximas determinaciones, advirtiendo que les inquietan las posiciones “que se alejen de las tendencias de continuidad de la política exterior de nuestro país”.

    El malestar quedó plasmado también en otros gestos de los excancilleres: tal como adelantó este medio, varios decidieron restarse del almuerzo que la Cancillería tenía contemplado para luego de la cita.

    Si bien Insulza intentó bajarle el perfil a la ausencia, la decisión fue una señal de protesta explícita ante algunas decisiones de Cancillería.

    En el encuentro, parte de la conversación también giró en torno a los riesgos geopolíticos del mundo actual, entre ellos, la reciente guerra en Medio Oriente.

    Las exautoridades plantearon que Chile es un país altamente dependiente y que sufre mucho las consecuencias del mundo, sobre todo con el tema de los combustibles, específicamente con el petróleo.

    Además, abordaron la pugna que hay entre China y Estados Unidos y de qué forma eso repercute en el país. En la ocasión, según presentes, los excancilleres instaron a mantener “el equilibrio” entre ambas potencias. Esto, luego de toda la polémica por el proyecto de cable chino submarino que desató el malestar del país que lidera Donald Trump.

    Por otro lado, durante la cita un exministro cuestionó la postura adoptada por el país en algunos organismos internacionales. Esto, debido a que el gobierno se alineó con EE.UU. en la ONU para someter a votación la resolución que restringe la definición de “género” y se abstuvo de la declaración de derechos LGBTIQ+ en la OEA.

    La exautoridad apeló a que se está rompiendo con una política de Estado y recomendó mantener la línea tradicional del país en estas materias.

    Más sobre:CancilleríaPeréz MackennaExcancilleresBacheletONU

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