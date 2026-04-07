Bancada PC arremete contra iniciativa de Kast para combatir la violencia escolar: “Lo que quiere es cortar beneficios sociales”

La bancada de diputados del Partido Comunista (PC) salió a reprochar el proyecto de ley para combatir la violencia escolar firmado este martes por el Presidente José Antonio Kast.

Las dos iniciativas que se ingresarán al Congreso están enfocadas en establecer medidas de control en los colegios y en endurecer sanciones por hechos delictuales cometidos en recintos educacionales. El Ejecutivo decidió acelerar la presentación de estas medidas luego del homicidio de una inspectora a manos de un estudiante en un establecimiento educacional de Calama.

En concreto, el primer proyecto tendrá cinco medidas. Una de ellas establece la inhabilitación a estudiantes para acceder a la gratuidad en la educación superior: entre los requisitos para ser beneficiario está no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.

La jefa de bancada del PC e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Daniela Serrano, cuestionó la iniciativa en un punto de prensa en el Congreso, al señalar que lo que se pretende es eliminar beneficios sociales.

“Uno de los aspectos más preocupantes de este proyecto es que delimita que cualquier paralización de clase atenta contra la convivencia educativa, es decir, aquellos estudiantes que legítimamente se pongan a servicio de una movilización estudiantil, ya le estaríamos restringiendo el derecho a la gratuidad”, dijo.

La parlamentaria comunista sostuvo además que “aquellos profesores que legítimamente estén demandando incluso mejoras salariales, que estén demandando mayores infraestructuras en sus colegios, también estarían atentando contra la convivencia educativa”.

“Esto es un proyecto que castiga principalmente a los y las estudiantes más pobres , no se hace cargo del conflicto, enfrenta profesores y estudiantes y por otra parte también es el gusto ideológico de este gobierno, es decir, un proyecto contra cualquier tipo de movilización estudiantil”, remarcó.

En el punto de prensa, acompañada de sus pares Luis Cuello y Boris Barrera, Serrano señaló que desde el PC sabían “de las pretensiones que tenía este gobierno, primero no hacerse cargo con mayor inversión pública de un problema que sin duda es sistemático, pero por otra parte reviste lo que realmente quiere este gobierno que es cortar beneficios sociales”.

“Lo hicieron en reiteradas ocasiones, intentaron hacerlo en la ley de presupuestos, muchas veces pusieron restricciones que son inconstitucionales, que las llevamos al Tribunal Constitucional de estos tipos de requisitos para acceder a la educación superior y hoy día quieren pasarlo bajo una ley de la República que es permanente”, zanjó.

De esta manera, el PC dio cuenta de la postura que tiene frente a la iniciativa de La Moneda para mejorar la convivencia escolar y combatir la violencia en los establecimientos educacionales.

La mirada de la colectividad choca con las pretensiones de Kast, que previo a la firma entregó un discurso para justificar el envío de las iniciativas, en que pidió al Congreso legislar con prontitud. “Chile no puede seguir esperando que ocurra otro hecho violento como el que sufrió Chile y Calama”, señaló.