SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Bancada PS desafía a Ossandón y ratifica apoyo a secretario del Senado

    El mandato del alto funcionario “expira” el 10 de marzo de este año, por lo que su continuidad depende de que exista una votación que prolongue su administración como jefe de servicio de esta rama del Congreso. Este tema amenaza con contaminar las conversaciones para conformar un nuevo pacto de gobernabilidad en la Cámara Alta.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    El secretario del Senado, Raúl Guzmán, y el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón. Claudio Cavalieri

    Un nuevo round dentro de la habitual reunión de comités se vivió este lunes entre la bancada de senadores del Partido Socialista y el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón (RN).

    El motivo fue la continuidad -o no- del secretario general de la corporación, Raúl Guzmán, situación que ha tensionado las relaciones al interior de la institución.

    Este tema incluso amenaza con contaminar todo el proceso de negociaciones para conformar un nuevo pacto de gobernabilidad, que implica acordar la rotación en la presidencia y la vicepresidencia del Senado, como también el control de las comisiones legislativas y de otros espacios del Poder Legislativo.

    La razón es que, por términos contractuales, el mandato del secretario general “expira” el 10 de marzo de este año, por lo que su continuidad depende de que exista una votación que prolongue su administración como jefe de servicio de esta rama del Congreso.

    Con esa interpretación, Ossandón -quien ha tenido una tirante relación con el alto funcionario- ya le comunicó que la actual mesa del Senado no apoyará su continuidad.

    El argumento del presidente de la Cámara Alta es que no debiera quedar amarrado un alto cargo y que es responsabilidad del próximo Senado decidir quién será su secretario en un proceso abierto, en el que podría volver a postular Guzmán.

    “El secretario será elegido y podrá ser removido por la mayoría del Senado en votación secreta”, dice el reglamento de la institución, pero en vista de que en este caso existe un contrato con un mandato, la lectura que existe en la mesa es que no sería necesaria esa votación. Basta que el tema no se ponga en tabla.

    Sin embargo, hay quienes abogan para que sea la actual legislatura la que resuelva el futuro de Guzmán.

    En particular, los socialistas ya le manifestaron a Ossandón que apoyarán la renovación del mandato de Guzmán.

    El jefe de la bancada de senadores del Partido Socialista, Juan Luis Castro, aseguró a este medio que “hemos reiterado que lo que corresponde es que el Senado, ya expirando el período del contrato del secretario general, se proceda en la sala a tomar un camino respecto a su renovación o no. Y eso es lo que hemos abogado para que se haga lo antes posible, porque es una tarea de la legislatura saliente”.

    Sin embargo, las gestiones que ha hecho a nivel interno el jefe de los senadores socialistas, han acentuado las fricciones con el timonel de la Cámara Alta, con quien ya se molestaron luego de que Ossandón frenara el concurso del jefe de Comunicaciones de la corporación en el que postulaba como favorito un profesional del PS.

    “El Partido Socialista no está enojado con el Presidente. Pero el Partido Socialista no va a aceptar que se digan falsedades respecto a prebendas o intereses particulares porque el presidente del Senado fue electo con los votos del PS y de muchos sectores de izquierda, los cuales no nos sentimos hoy día representados de la misma manera”.

    Y agregó: “A nosotros no nos interesa seguir la polémica pública, pero tampoco vamos a permitir, como ocurrió la semana pasada, que el presidente de la corporación ataque, agreda al Partido Socialista a título de nada”.

    “No nos vamos a dejar pasar a llevar simplemente por antojo o por una escaramuza, que no tiene sentido a esta altura, sino hacer una transición razonable”, remató Castro.

    28/02/2025 - Juan Luis Castro - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El cara a cara de Ossandón y Guzmán

    Este conflicto, que estaba latente hace meses, se activó la semana pasada luego de una franca conversación sostuvo el presidente del Senado, Ossandón con Guzmán.

    En la ocasión, Ossandón le transmitió al alto funcionario que la mesa directiva de la Cámara Alta, que integra junto al vicepresidente, Ricardo Lagos Weber (PPD), no apoyaría su renovación en el cargo.

    La lectura que existe entre las bancadas es que si se vota la continuidad de Guzmán -y se aprueba- quedaría con un frágil piso de apoyo, ya que hay bloques que no están decididos a apoyarlo.

    De partida, las bancadas de la Democracia Cristiana, la del PPD, la UDI y RN se encuentran divididas respecto del futuro de Guzmán.

    Más sobre:PolíticaSenadoRaúl GuzmánManuel José Ossandón

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En vivo: primer gabinete de ministros José Antonio Kast

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Iansa acuerda venta de negocio de alimentos para mascotas

    Andes Copper anuncia salida de Santiago Montt y se confirma su entrada al Ministerio de Minería de Kast

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Lo más leído

    1.
    Kast opta por Trinidad Steinert para el Ministerio de Seguridad y resuelve principal nudo de su puzzle ministerial

    Kast opta por Trinidad Steinert para el Ministerio de Seguridad y resuelve principal nudo de su puzzle ministerial

    2.
    La vez que Iván Poduje dijo que Kast “no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país”

    La vez que Iván Poduje dijo que Kast “no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país”

    3.
    Tras reconfiguración del gabinete: Kast se inclina por Fernando Barros Tocornal como ministro de Defensa

    Tras reconfiguración del gabinete: Kast se inclina por Fernando Barros Tocornal como ministro de Defensa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    El fuego casi triplica su huella: incendios forestales arrasan 207% más territorio que el año pasado
    Chile

    El fuego casi triplica su huella: incendios forestales arrasan 207% más territorio que el año pasado

    Bancada PS desafía a Ossandón y ratifica apoyo a secretario del Senado

    Juicio podría partir mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario
    Negocios

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario

    Iansa acuerda venta de negocio de alimentos para mascotas

    Andes Copper anuncia salida de Santiago Montt y se confirma su entrada al Ministerio de Minería de Kast

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030
    El Deportivo

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

    Independiente de Avellaneda transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026
    Cultura y entretención

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    “No existen ambigüedades ni fracturas”: el futuro de Quilapayún tras el alejamiento de Eduardo Carrasco de Chile

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin
    Mundo

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?