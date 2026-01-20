Bancada PS desafía a Ossandón y ratifica apoyo a secretario del Senado

El secretario del Senado, Raúl Guzmán, y el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón.

Un nuevo round dentro de la habitual reunión de comités se vivió este lunes entre la bancada de senadores del Partido Socialista y el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón (RN).

El motivo fue la continuidad -o no- del secretario general de la corporación, Raúl Guzmán, situación que ha tensionado las relaciones al interior de la institución.

Este tema incluso amenaza con contaminar todo el proceso de negociaciones para conformar un nuevo pacto de gobernabilidad , que implica acordar la rotación en la presidencia y la vicepresidencia del Senado, como también el control de las comisiones legislativas y de otros espacios del Poder Legislativo.

La razón es que, por términos contractuales, el mandato del secretario general “expira” el 10 de marzo de este año, por lo que su continuidad depende de que exista una votación que prolongue su administración como jefe de servicio de esta rama del Congreso .

Con esa interpretación, Ossandón -quien ha tenido una tirante relación con el alto funcionario- ya le comunicó que la actual mesa del Senado no apoyará su continuidad.

El argumento del presidente de la Cámara Alta es que no debiera quedar amarrado un alto cargo y que es responsabilidad del próximo Senado decidir quién será su secretario en un proceso abierto, en el que podría volver a postular Guzmán.

“El secretario será elegido y podrá ser removido por la mayoría del Senado en votación secreta”, dice el reglamento de la institución, pero en vista de que en este caso existe un contrato con un mandato, la lectura que existe en la mesa es que no sería necesaria esa votación. Basta que el tema no se ponga en tabla.

Sin embargo, hay quienes abogan para que sea la actual legislatura la que resuelva el futuro de Guzmán.

En particular, los socialistas ya le manifestaron a Ossandón que apoyarán la renovación del mandato de Guzmán.

El jefe de la bancada de senadores del Partido Socialista, Juan Luis Castro, aseguró a este medio que “hemos reiterado que lo que corresponde es que el Senado, ya expirando el período del contrato del secretario general, se proceda en la sala a tomar un camino respecto a su renovación o no. Y eso es lo que hemos abogado para que se haga lo antes posible, porque es una tarea de la legislatura saliente”.

Sin embargo, las gestiones que ha hecho a nivel interno el jefe de los senadores socialistas, han acentuado las fricciones con el timonel de la Cámara Alta, con quien ya se molestaron luego de que Ossandón frenara el concurso del jefe de Comunicaciones de la corporación en el que postulaba como favorito un profesional del PS.

“El Partido Socialista no está enojado con el Presidente. Pero el Partido Socialista no va a aceptar que se digan falsedades respecto a prebendas o intereses particulares porque el presidente del Senado fue electo con los votos del PS y de muchos sectores de izquierda, los cuales no nos sentimos hoy día representados de la misma manera”.

Y agregó: “A nosotros no nos interesa seguir la polémica pública, pero tampoco vamos a permitir, como ocurrió la semana pasada, que el presidente de la corporación ataque, agreda al Partido Socialista a título de nada”.

“No nos vamos a dejar pasar a llevar simplemente por antojo o por una escaramuza, que no tiene sentido a esta altura, sino hacer una transición razonable”, remató Castro.

28/02/2025 - Juan Luis Castro - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

El cara a cara de Ossandón y Guzmán

Este conflicto, que estaba latente hace meses, se activó la semana pasada luego de una franca conversación sostuvo el presidente del Senado, Ossandón con Guzmán.

En la ocasión, Ossandón le transmitió al alto funcionario que la mesa directiva de la Cámara Alta, que integra junto al vicepresidente, Ricardo Lagos Weber (PPD), no apoyaría su renovación en el cargo.

La lectura que existe entre las bancadas es que si se vota la continuidad de Guzmán -y se aprueba- quedaría con un frágil piso de apoyo, ya que hay bloques que no están decididos a apoyarlo.

De partida, las bancadas de la Democracia Cristiana, la del PPD, la UDI y RN se encuentran divididas respecto del futuro de Guzmán.