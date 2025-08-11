SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Bancada Republicana critica demora de Boric en someterse a test de drogas y plantea ley para prevenir consumo en autoridades

Los parlamentarios acusaron que la tardanza del Mandatario en practicarse el examen proyecta una señal equivocada y aprovecharon la instancia para insistir en una ley que obligue a autoridades a someterse periódicamente a pruebas públicas de detección de drogas.

Por 
Roberto Martínez

Parlamentarios de la Bancada Republicana emitieron duras críticas contra el Presidente Gabriel Boric luego de que este lunes el Mandatario publicara en redes sociales el resultado negativo de un test de drogas practicado recientemente junto con acusar a la oposición de difundir desinformación en torno a este tema.

Los diputados cuestionaron principalmente el tiempo que el jefe de Estado tardó en someterse al examen, asegurando que, de haberse realizado al inicio de su mandato, la polémica actual no existiría.

El jefe de bancada, Cristián Araya, calculó que Boric esperó tres años, seis meses y veintiséis días -equivalentes a 1.276 días desde su elección como Jefe de Estado- para concretar la prueba, lo que calificó como “una señal muy negativa”.

“En ningún trabajo en el mundo te permiten esperar tres años para realizarte un test de drogas. El Presidente podría haberle puesto solución a esta controversia si el día uno se hubiese sometido al examen, pero esperó tres años y medio. ¿Por qué se demoró tanto? Es algo que tiene que responder”, manifestó.

Aun así, señaló que no duda de la fiabilidad del resultado, pero insistió en que la tardanza proyecta “una señal equivocada”.

En tanto, el diputado José Meza coincidió en que el debate no tendría relevancia si la prueba se hubiera realizado en el momento oportuno, ya sea durante la campaña presidencial de 2021 o al inicio del actual gobierno.

Meza planteó que este episodio refuerza la necesidad de avanzar en una legislación que obligue al Presidente, ministros, parlamentarios y otras autoridades a someterse periódicamente a exámenes públicos de drogas, con el fin de “mantener a la droga fuera de las instituciones del Estado”.

Además, instó al Mandatario a ordenar a su coalición para respaldar una eventual tramitación de esta medida en el Congreso.

“Yo no le veo ninguna dificultad a que avancemos en una legislación como ésta y ojalá que el presidente pueda ordenar a su coalición en este sentido”, concluyó.

Más sobre:Test de drogasBancada RepublicanaPresidente BoricCristián ArayaJosé MezaPolítica

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Junaeb implementa plan de contingencia ante paro nacional de manipuladoras de alimentos convocado para este martes

SMU mejora Ebitda y venta de locales impulsa ganancias en el segundo trimestre

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud es despachado a la comisión de Hacienda

La banca ha aprobado más de 6 mil créditos con subsidio a la tasa hipotecaria y operaciones alcanzan más de U$600 millones

“Nunca hubo donaciones”: Montes por la oferta de 1.862 viviendas que el Serviu no tomó “por razones técnicas”

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

5.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Junaeb implementa plan de contingencia ante paro nacional de manipuladoras de alimentos convocado para este martes
Chile

Junaeb implementa plan de contingencia ante paro nacional de manipuladoras de alimentos convocado para este martes

Bancada Republicana critica demora de Boric en someterse a test de drogas y plantea ley para prevenir consumo en autoridades

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

SMU mejora Ebitda y venta de locales impulsa ganancias en el segundo trimestre
Negocios

SMU mejora Ebitda y venta de locales impulsa ganancias en el segundo trimestre

La banca ha aprobado más de 6 mil créditos con subsidio a la tasa hipotecaria y operaciones alcanzan más de U$600 millones

Trump extiende por 90 días el plazo para los aranceles a China y aclara que no habrá gravámenes para el oro

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público
Tendencias

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena
El Deportivo

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

Ahora sí: la UC recibe el visto bueno de la DOM e inaugurará el Claro Arena ante Unión Española

“Usen el VAR, para eso tienen la h...”: el duro dardo de Arturo Vidal que aparece en el informe de Felipe González

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”
Cultura y entretención

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Mundo

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

“No se olviden de Gaza”: el mensaje póstumo de Anas al-Sharif, el último periodista de Al Jazeera asesinado por el Ejército israelí

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista