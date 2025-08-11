Bancada Republicana critica demora de Boric en someterse a test de drogas y plantea ley para prevenir consumo en autoridades

Parlamentarios de la Bancada Republicana emitieron duras críticas contra el Presidente Gabriel Boric luego de que este lunes el Mandatario publicara en redes sociales el resultado negativo de un test de drogas practicado recientemente junto con acusar a la oposición de difundir desinformación en torno a este tema.

Los diputados cuestionaron principalmente el tiempo que el jefe de Estado tardó en someterse al examen, asegurando que, de haberse realizado al inicio de su mandato, la polémica actual no existiría.

El jefe de bancada, Cristián Araya, calculó que Boric esperó tres años, seis meses y veintiséis días -equivalentes a 1.276 días desde su elección como Jefe de Estado- para concretar la prueba, lo que calificó como “una señal muy negativa”.

“En ningún trabajo en el mundo te permiten esperar tres años para realizarte un test de drogas. El Presidente podría haberle puesto solución a esta controversia si el día uno se hubiese sometido al examen, pero esperó tres años y medio. ¿Por qué se demoró tanto? Es algo que tiene que responder”, manifestó.

Aun así, señaló que no duda de la fiabilidad del resultado, pero insistió en que la tardanza proyecta “una señal equivocada”.

En tanto, el diputado José Meza coincidió en que el debate no tendría relevancia si la prueba se hubiera realizado en el momento oportuno, ya sea durante la campaña presidencial de 2021 o al inicio del actual gobierno.

Meza planteó que este episodio refuerza la necesidad de avanzar en una legislación que obligue al Presidente, ministros, parlamentarios y otras autoridades a someterse periódicamente a exámenes públicos de drogas, con el fin de “mantener a la droga fuera de las instituciones del Estado”.

Además, instó al Mandatario a ordenar a su coalición para respaldar una eventual tramitación de esta medida en el Congreso.

“Yo no le veo ninguna dificultad a que avancemos en una legislación como ésta y ojalá que el presidente pueda ordenar a su coalición en este sentido”, concluyó.