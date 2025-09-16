Beatriz Sánchez (FA) y elección en el Maule tras caída de Rincón: “Nuestra proyección es que esto, al menos, va a salir 3 (derecha)-2 (izquierda)″

Sin lugar a dudas, la caída de Ximena Rincón de la papeleta senatorial en el Maule mejoró las condiciones de competitividad del oficialismo en la región.

Una de las beneficiadas será la carta del Frente Amplio y otrora abanderada presidencial Beatriz Sánchez, quien ya pasó por un primer período de instalación de su campaña y que está ad portas de iniciar una nueva etapa: “Entramos a una fase distinta de la campaña que se llama “Maule 2030”, donde nos vamos a juntar con fuerzas sociales, académicas, para escuchar sus propuestas”.

Con el nuevo panorama, a Sánchez y el resto de abanderados del sector -Paulina Vodanovic (PS), Alexis Sepúlveda (PR), Sixto González (PC), Ricardo Lizama (PPD) y Juan Carlos Figueroa (DC)- se les abrió la cancha electoral. De aquello habla la otrora embajadora de Chile en México.

¿Cuánto cambia el escenario sin Ximena Rincón en la papeleta?

El cálculo sobre el cambio en la situación es más para Chile Vamos, porque ella ya había cruzado el puente. A ellos les impacta más que tengan una competidora menos en su lista. Yo sigo haciendo mi campaña, no cambio de estrategia.

¿En su caso personal, cuánto pueden mejorar las posibilidades de ganar?

Creo que la expectativa nuestra siempre era recuperar el 3-2 original de la región (en referencia a que de los cinco escaños al Senado que tiene la región, tres eran de derecha y dos de izquierda). Hoy día Ximena Rincón estaba ya en un discurso con la derecha, entonces creo que son ellos los que tienen que hacer sus propios cálculos. Espero que nuestro sector saque, al menos, dos senadores.

Pero ¿no ve que mejoren las posibilidades de volver a este 3-2 sin Rincón?

Sí, puede ser que mejoren. Hoy día se abre un interrogante mayor, tenemos voto obligatorio, entonces creo que todas las proyecciones electorales tienen ese gran interrogante. Aquí la clave es hacer la campaña, hablar con la gente, desplegarse territorialmente.

Se lo preguntaba porque la misma senadora Rincón dijo que con esto ustedes como oficialismo lograron “no tener una competencia fuerte en la región”.

Creo que Rincón se equivoca, esto no es personal, no es contra Rincón. Esto tiene que ver con hacer cumplir las reglas, con que aquí lo que hace el Tricel es decir que las reglas se cumplen. Esto no es contra Ximena Rincón, tiene que ver con hacer cumplir la Constitución. Yo me imagino que desde la derecha se hace una proyección siempre superganadora, nuestra proyección es que esto, al menos, va a salir 3-2, volviendo a la elección original de hace 8 años. Ojalá fuera más, pero esa interpretación desde antes de la derecha, de 4-1, esa es una interpretación que han hecho ellos nunca nosotros

¿No cree que esto es una victoria por secretaría? Lo dijo la misma Rincón hoy día.

Yo creo que es justamente al revés, ellos por secretaría querían ganarse una senatorial. Lo que dijo el Tricel es que por secretaría tú no puedes ser por tercera vez senadora.

Días antes fue el oficialismo el que se molestó con el Tricel, por inhabilitar a Daniel Jadue. En la oposición acusaron una búsqueda del empate. ¿Lo ve así?

Yo veo que son casos muy distintos, por lo menos el caso de Ximena Rincón. Lo dijimos desde un principio, aquí tiene que haber condiciones igualitarias para todos los candidatos al Senado. Respecto a la situación de Daniel Jadue, me quedo con las palabras de nuestra candidata (Jeannette Jara), que ha sido muy clara: creo que tiene que concentrarse en su defensa ante tribunales.

¿No fue un error del PC instalar a Jadue?

Eso es algo que tiene que responder el PC.

¿Cuánto le afecta a su sector el fallo del Tricel contra Jadue?

Más allá de una persona u otra, siempre que en una lista queda alguien menos el sector ahí sufre la pérdida de alguien porque se vota por volumen. Las listas ojalá siempre vayan completas.