Bellolio “lamenta” que diputados oficialistas apoyen el cuarto retiro y critica a quienes “se han dado vuelta la chaqueta tres o cuatro veces”

Un difícil escenario atraviesa el gobierno en el Congreso en el marco de la tramitación del proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones. ¿El motivo? Los descuelgues de diputados oficialistas que han manifestado que aprobarán la iniciativa en su discusión en sala.

De hecho, ayer los diputados Jorge y Eduardo Durán, de RN, se sumaron a su compañera de partido, Paulina Núñez, y anunciaron que respaldarán la iniciativa para que los afiliados puedan sacar sus fondos de las AFP. Al menos siete diputados más del oficialismo podrían votar en esa misma línea.

Bajo ese escenario, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, lamentó que parlamentarios afines al Ejecutivo estén por apoyar el proyecto y entreguen votos para su avance legislativo.

“Lamentamos el que parlamentarios de la coalición, pero así también parlamentarios moderados de oposición, no estén haciendo caso de las distintas preocupaciones que han manifestado expertos en el área económica, el Banco Central, personas que se dedican al análisis de estas materias, y que nos están diciendo, de todas las maneras posibles, que esta es una muy mala política pública, que dejaría a más de 5,5 millones de personas sin fondos para poder financiar sus pensiones en el futuro”, dijo el ministro.

Bellolio agregó que “los argumentos esgrimidos en el pasado para los retiros, el 1,2 ó 3, era que no había la suficiente ayuda o que no llegaba a tiempo, y muchas de las personas que hoy dicen que van a aprobar, hace poquitas semanas atrás nos decían que si había un IFE extendido no había ninguna razón para hacerlo. Sin embargo parece que han cambiado de opinión. Otra persona, el presidente de la Comisión de Constitución (Marcos Ilabaca) nos dijo en un medio de comunicación que el objeto del cuarto retiro era terminar con el sistema de pensiones, y la pregunta es: ¿lo reemplazamos por cuál? Si no han querido aprobar el otro proyecto”.

El secretario de Estado, en la misma línea, continuó aseverando que “si algunos creen que es mala idea aumentar las pensiones de 1,7 de chilenos que reciben hoy la Pensión Básica Solidaria, que son las personas más vulnerables del país, pues bien, que se lo digan a ellos, que voten en contra de ellos. Y si, al mismo tiempo, algunos que se han dado vuelta la chaqueta tres o cuatro veces respecto al retiro quieren decir que se arrepintieron de lo que dijeron hace algunas pocas semanas atrás, que lo transparenten a la ciudadanía, que sepan exactamente cuál es la razón por la cual antes decían que no era necesario, antes decían que era una mala política pública, antes decían que si se extiende el IFE universal no había que aprobar y hoy dicen exactamente lo contrario”.

“Ahora que estamos en el mes de la patria les pediría, no solo a los parlamentarios de Chile Vamos, si no que de todos los sectores, que se pongan la mano en el corazón y piensen en Chile. Ustedes saben que esto es una mala política, saben que esto le hace daño a más de 5,5 millones de personas que hoy van a quedar sin ningún fondo. Y lo que hay que hacer es mejorar nuestro sistema de pensiones y aumentar ahora lo más rápido posible el pilar solidario y, por tanto, la ley corta (de pensiones) viene en un buen momento, esperemos que se apruebe lo antes posible”, complementó.

Bellolio también sostuvo que “esperamos que en el momento de la votación se rechace, pero mucho más allá del hecho de los parlamentarios de Chile Vamos, nos gustaría que fuera un rechazo transversal. ¿Por qué? Porque sabemos que es una mala política pública y que ya hay distintas alertas, como la que ha sido la inflación”.

Tono de Sichel

El vocero también se refirió a las críticas que han surgido respecto al tono del candidato presidencial oficialista, Sebastián Sichel. Incluso algunos en el oficialismo han resentido la ofensiva del abanderado sobre quienes vayan a aprobar el cuarto retiro.

Al respecto, Bellolio aseguró que “como gobierno no nos corresponde el estar opinando sobre todas las particularidades que tienen las campañas de los distintos candidatos presidenciales. Cada uno de los candidatos verá cuál es su tono, cuál es su estilo, cuál es su forma. Lo que sí nos interesa es que haya un diálogo de distintas propuestas del país, que se hable hacia la moderación, hacia el necesario encuentro que necesitamos todos los chilenos para construir sobre lo que se ha hecho, para construir por los próximos 20-30 años. Cambiar esas inequidades, cambiar esas injusticias y esperamos que todos los debates que se den a continuación, se den en esa misma lógica”.

“En vez de hacer descalificaciones personales, que la lógica sea más bien de las propuestas y no el empezar a apuntar con uno o con otro. Y yo veo que Sebastián Sichel tiene una muy buena, importante cantidad de propuestas, lo mismo pasa con otros candidatos que ya han presentado parte de sus programas, como ya lo hizo el candidato (Gabriel) Boric, como lo hizo la candidata (Yasna) Provoste. Creo que es la discusión de ideas la que mejor que hace a la democracia y nuestro país”, cerró.