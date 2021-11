Bellolio respalda a Delgado tras dictamen de Contraloría sobre irregularidades del exalcalde en municipio de Estación Central: “Esto es una cuestión absolutamente menor”

Durante la noche de este jueves se anunció que la Contraloría General de la República llegó a la determinación de que el actual ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, tiene “responsabilidad administrativa” luego de que en el año 2016 -cuando era alcalde de la comuna de Estación Central- autorizara el viaje de dos concejales de dicha municipalidad a Europa con el objetivo de realizar supuestas capacitaciones.

Además, Delgado también tendría responsabilidad en autorizar mediante “trato directo” la confección de piezas de publicidad de municipal, las cuales contaban con el rostro y nombre del actual Secretario de Estado en periodo de elecciones.

En ese escenario el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, fue consultado por la situación que involucra a Delgado en medio de una pauta donde se reforzaron los protocolos sanitarios de cara a las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales de este domingo.

“Nosotros lo vamos a enfrentar como siempre lo hemos hecho, con la verdad, ¿y cuál es la verdad? que el ministro Delgado cuando era alcalde, la Contraloría hace ciertas revisiones permanentes de distintos programas, y en esto encontró una sola falta administrativa que es que tuvo un trato directo, es decir que no hubo una licitación menor, para extender actividades que se estaban haciendo durante el verano para niñas, niños y adolescentes de la comuna de Estación Central, eso es”, comenzó diciendo Bellolio.

El vocero aseguró que se trataban de actividades que estuvieron a disposición de las familias más vulnerables de la comuna “y lo que se requería era una justificación de porqué tiene que ser un trato directo y eso puede haber sido un error, lo que fuese, y por eso se representó. Habían otras cosas, que todas fueron arregladas y en esto ésta es una cuestión absolutamente menor”.

“Cuando algunos tratan de mezclar esa representación administrativa, no por hechos que no se hicieron, sino por actividades que sí se hicieron en donde tenía que decir ‘mira, como estamos aquí ya en la temporada estival, estamos en el verano y lo que queremos es extender esas actividades a otros lugares’, eso fue lo que representó la Contraloría. Por lo tanto, de ahí a desprender lo que otros han hecho de mezclar políticamente esto y empezar a decir acusaciones y otros, ¿hasta cuando?”, indicó.

Luego el secretario de Estado apuntó que “lo que uno requiere hoy día es que el gobierno pueda hacer su pega, que los municipios hagan su pega, que los parlamentarios hagan su pega, si la lógica de querer destrozar a cualquier persona que piensa distinto a uno no es la lógica democrática, entonces, ¿Cómo lo vamos a enfrentar? con la verdad y el ministro ya ha hablado, ya ha dicho exactamente de qué se trataba con todos los detalles y esperamos que ello sea suficiente para aquellas personas que les interesa más la política que la verdad”.

Bellolio finalmente aseguró que siempre van a colaborar cuando sea necesario, pero recalcó que “esto ocurrió mientras el actual ministro era alcalde y ya ha aclarado totalmente la situación”.

Con todo, durante la mañana de este viernes se espera que parte del Concejo Municipal presente una denuncia ante el Tribunal Electoral contra Delgado por “notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa”.

En ese sentido, a que a pesar de que la resolución de Contraloría estableció sanciones para aquellos funcionarios que siguen trabajando en el municipio, en el caso del exalcalde no impuso ningún castigo porque ya no es funcionario municipal y, en su calidad de ministro, no es sujeto de sanciones por parte del organismo.