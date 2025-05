Boric apunta contra “tijera de podar” de Matthei y remarca que desde el progresismo apuestan al fortalecimiento del Estado

El Presidente Gabriel Boric intensificó su postura respecto al rol del Estado y, al mismo tiempo, endureció sus críticas en contra de propuestas presidenciales -como el caso de Evelyn Matthei- que apuntan a recortar el gasto público.

En Mandatario, mientras participaba este martes de una visita para dar cuenta del avance de las obras del Canal Santa Marta en Maipú, aludió directamente a una de las promesas de campaña de la candidata de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), quien en marzo pasado utilizó la analogía de una “tijera de podar, grande y rápida” para llevar a cabo su plan de disminución de gasto.

“Cuando señalé que había que cortar US$ 6.000 millones del gasto público, todo el mundo me dijo que no se podía. ‘No, no se puede. Hay que entrar con bisturí’. No, no hay que entrar con bisturí. Probablemente tampoco con motosierra. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos la cantidad de distorsiones que tuvo Argentina. Por algo seguimos creciendo. Muy poco, al 2%, pero algo seguimos creciendo. Pero no es bisturí. Necesitamos una buena tijera de podar, grande y rápida”, sostuvo en esa ocasión la presidenciable de la derecha tradicional.

Boric embistió contra esta propuesta de Matthei al destacar las obras del canal que evacúa las aguas lluvias de Maipú, San Bernardo, La Pintana, El Bosque y Lo Espejo.

“Cuando algunos dicen que hay que quitarle poder al Estado, o hay que recortar, o pasarle serrucho, o tijera , o cualquier tipo de analogía que ocupan en estos días para eso, lo que le están diciendo es que no se van a poder hacer este tipo de obras (el Canal Santa Marta). O el tren a Melipilla, que también hemos estado impulsando como gobierno en la política de recuperación de Trenes para Chile”, recalcó.

A eso agregó: “Chile es un país muy propenso a los desastres naturales, es un país vulnerable. Pero como sabemos de esa vulnerabilidad, tenemos el deber de actuar con anticipación. Eso es lo que estamos haciendo hoy día desde el Estado y lo queríamos mostrar desde Maipú”.

El Jefe de Estado ya había hecho un comentario en ese tono ayer lunes, en su visita a San Joaquín, para encabezar el lanzamiento de la plataforma digital Ventanilla Única Social.

“Queremos un Estado que sea simple, que sea eficiente, que sea cercano. Hay algunos que dicen que el Estado no sirve para nada, que el Estado es puro problema. No, no es cierto. El Estado hoy día está al servicio de sus ciudadanos y acá lo estamos demostrando. Con esta plataforma estamos dando un salto cualitativo, estamos modernizando, digitalizando y poniendo a las familias en el centro”, dijo.

Asimismo, recalcó que desde el progresismo apuestan a todo lo contrario: “Mientras algunos proponen debilitar al Estado, lo que nosotros hacemos desde el gobierno y desde el proyecto político progresista que representamos es fortalecerlo para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas”.