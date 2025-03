Ni motosierra ni bisturí: Matthei quiere una “tijera de podar grande y rápida” contra el gasto y mira a dos ministerios

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reiteró este viernes la necesidad de avanzar hacia una tasa de impuesto corporativo más baja con el fin de apuntalar la inversión y el crecimiento del país.

Ello, poniendo de ejemplo a Irlanda, cuyo tributo a las empresas es de solo 12,5%, y que le ha permitido lograr un “desarrollo notable” en los últimos años, dijo la exalcaldesa, muy superior al de Chile.

“Uno piensa, ¿quién podría invertir en Chile con un 27%, versus Irlanda con un 12,5%? Ese es el punto. Entonces, yo creo que (...) esto significa que tenemos que dar un viraje muy fuerte”, planteó, en el marco de un seminario del Centro de Estudios Públicos (CEP) en el que participó, y donde compartió con Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, también conocido como el secretario de Estado de la motosierra del gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, Matthei insistió en su propuesta de reducir el impuesto de primera categoría a 18% en un plazo máximo de diez años, o en menos tiempo si es posible, y volvió a criticar la medida que evalúa el Ministerio de Hacienda al respecto.

“Hoy día el ministro Marcel aparece ofreciendo 24%. Perdón, pero no hace ninguna diferencia entre 27% y 24%. Lo que yo me propongo es bajar a 18%. Puse un plazo máximo de diez años, me gustaría muchísimo más corto. (...) Todo este gasto público que ha ido subiendo, no hace nada en términos del coeficiente de Gini”, afirmó.

Dónde recortar gasto público

En la senda de lo que ha hecho la administración de Milei en Argentina, la candidata presidencial de Chile Vamos también apuntó a la urgencia de realizar recortes en el gasto público y simplificar la estructura burocrática del país.

Concretamente, Matthei propuso una reorganización de ministerios y un enfoque en la seguridad ciudadana, además de un cambio radical para evitar el estancamiento económico y político.

“Cuando señalé que había que cortar US$ 6.000 millones del gasto público, todo el mundo me dijo que no se podía. ‘No, no se puede. Hay que entrar con bisturí’. No, no hay que entrar con bisturí. Probablemente tampoco con motosierra. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos la cantidad de distorsiones que tuvo Argentina. Por algo seguimos creciendo. Muy poco, al 2%, pero algo seguimos creciendo. Pero no es bisturí. Necesitamos una buena tijera de podar, grande y rápida”, sostuvo.

“Nosotros ya tenemos un diagnóstico completo de todas las cosas que se pueden cambiar por la vía administrativa. Porque nosotros desgraciadamente tenemos un sistema político que es un desastre. Es lo único que se debió haber cambiado en el segundo intento de modificación constitucional. Lo único que había que cambiar, y se las arreglaron para meter 200 indicaciones del qué y del quién”, criticó Matthei.

En ese punto, cuestionó la excesiva burocracia estatal y destacó que gran parte del gasto social se diluye en papeleo y administración, en lugar de llegar directamente a las personas, y dijo que con su equipo están preparando una batería de medidas administrativas para cambiar eso.

“Nosotros tenemos la oportunidad de hacer un programa realmente agresivo”, afirmó.

Y allí apuntó a eliminar las secretarías de la Presidencia y de Gobierno. “Nosotros podemos hacer muchas cosas también. Por ejemplo, Ministerio del Interior. Ya se le sacó Seguridad Ciudadana, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Seguridad Ciudadana es un tema distinto. Pero, ¿tiene sentido tener Segpres? ¿Tiene sentido tener Segebob?”, lanzó la abanderada de la UDI y de RN.

“¿Vamos a realmente irnos por la vía legislativa de cambiar todo eso, o vamos a nombrar nomás a un triministro y quitarle una buena parte del presupuesto? Yo creo que es mucho más rápido, es mucho más efectivo en Chile ir viendo. Uno puede nombrar un biministro, un triministro, que se haga cargo de las cosas”, propuso.

Seguridad

Y en cuanto a seguridad, advirtió: “Si en los próximos cuatro años no nos movemos rápido y bien en el tema de seguridad ciudadana, vamos a haber perdido el país. Estamos muy cerca de un punto de no retorno”.

“El tema de la seguridad ciudadana tiene que venir de la presidencia. Los otros temas usted se los puede dejar a los ministros que hagan lo que quieran. Pero uno tiene un foco, que no pueden ser más de tres cosas en un gobierno”, sostuvo la candidata presidencial y enumeró que para ella, sus tres focos son crecimiento (cortar gastos), reducir impuestos y mejorar la seguridad.