Boric asegura que ha existido “voluntad de transparencia absoluta” con futuro gobierno de Kast por cable submarino con China

El Presidente Gabriel Boric afirmó este lunes haber actuado con “responsabilidad de Estado” y “pensando a largo plazo” frente al proyecto de cable submarino de fibra óptica impulsado por China Mobile, iniciativa que abrió un flanco diplomático con Estados Unidos.

Asimismo, en entrevista con Meganoticias publicada en extenso la noche de este lunes, sostuvo que ha existido una “voluntad de transparencia absoluta” con el futuro gobierno de José Antonio Kast respecto de esta materia.

En esa línea, aseguró que planteó al presidente electo la necesidad de discutir el asunto “semanas antes de que esto fuera una polémica”. Esto, tras la publicación de un adelanto de la entrevista, fue desmentido por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, generándose un nuevo choque de versiones entre el gobierno saliente y el entrante en la antesala de la cita clave que sostendrán Boric y Kast este martes.

“Le dije (a Kast) que quería conversar sobre, específicamente, el cable submarino, porque me parecía que como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica y es una decisión de largo aliento que independiente de la decisión que tomara nuestro gobierno respecto específicamente del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno. Me parecía importante conversarla con él”, detalló el mandatario.

“Yo no quiero armar una polémica con el presidente electo. Él sabe perfectamente que yo le dije que quería conversar con él sobre este tema y otros más (...) Pero esto se lo mencioné específicamente”, recalcó.

Boric posteriormente detalló que fue él quien le solicitó a Kast la realización de la cita programada para este martes.

“Yo lo llamé para pedirle una reunión para poder conversar sobre diversos temas, entre ellos la situación del cable, que se la conversé por teléfono” , señaló.

“Le dije ‘mire, hoy día tenemos esta situación, hay una solicitud de una empresa china de instalar un cable, esto ha generado amenazas por parte de Estados Unidos, creo que es un tema lo suficientemente sensible para que lo conversemos, quiero contarle en qué estado está su tramitación’, etc. etc”, agregó Boric.

El Jefe de Estado indicó que posteriormente a esta conversación se dieron a conocer las sanciones por parte de Washington: “Ese mismo día yo estaba en Isla de Pascua, traté de hablar reiteradamente con el presidente electo, no fue posible porque me imagino las diferentes actividades en que tiene que estar, pero acá hay una voluntad de transparencia absoluta, porque estos son temas de Estado, yo no voy a andar con pequeñeces en este tipo de cosas, y lo que les he instruido a todos mis ministros, subsecretarios y delegados es que toda la información tiene que estar sobre la mesa”.

“Yo invité al presidente electo para que nos juntáramos a conversar de este tema y de otros temas. O sea, fue una iniciativa propia... al final del día lo que importa es que nos reunamos y que el interés de Chile prevalezca”, cerró.

Retiro del decreto

Respecto a la decisión de frenar el ingreso del decreto a Contraloría, el Presidente explicó que, debido a la sensibilidad del tema, solicitó postergar el trámite hasta contar con más antecedentes técnicos.

“Le pedí al ministro (Muñoz) que no ingresara el documento hasta tener una decisión fundada, recabando información de todos los organismos correspondientes”, indicó.

Finalmente, el Mandatario reforzó su postura: “Tengo la convicción de haber actuado en este tema con responsabilidad de Estado, pensando a largo plazo”.