Cable chino: choque de versiones tensiona la antesala de cita clave entre Boric y Kast

Fue desde el archipiélago de Juan Fernández que el Presidente Gabriel Boric elevó la tensión, a horas de reunirse con el presidente electo, José Antonio Kast.

En un adelanto de una entrevista concedida a Mega en su visita a la isla, Boric abordó las acusaciones del equipo de Kast de no haber transparentado la situación en alguno de los tantos encuentros que han sostenido en el proceso de cambio de mando. Además, aprovechó de revelar que, varios días antes de que estallara la polémica, se comunicó con su sucesor para hablar sobre el proyecto.

“Acá no hay nada oculto, nosotros hemos sido absolutamente transparentes”, dijo Boric, en medio de su gira por Juan Fernández. Esto, previo al encuentro que se dará este martes, a ocho días del cambio de mando.

En esa línea, agregó: “Hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto y ya que EE.UU. había ya manifestado estas amenazas. Le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino, porque me parecía que es una decisión delicada, dada la situación geopolítica. Es una decisión de largo aliento que independiente de la decisión que tomará nuestro gobierno, respecto específicamente del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno. Me parecía importante conversar con él”, dijo.

A diferencia de la travesía de 36 horas en buque, el lunes por la noche el Presidente Gabriel Boric decidió tomar un avión desde Juan Fernández para regresar a Santiago para estar a primera hora de este martes listo en La Moneda para recibir por tercera vez en su despacho a quien será su sucesor.

La reunión de este martes tendrá un carácter distinto: será el primer cara a cara entre ambos para abordar la crisis -de ribetes diplomáticos y geopolíticos- que ha generado una fuerte tensión entre la administración entrante y la saliente.

La cita partirá a las 8 de la mañana. Primero será un encuentro a solas entre Boric y Kast. Luego, desde las 8.30 horas, está previsto que se sumen los representantes de cada administración, de Hacienda, Defensa, Cancillería, Transportes, Desarrollo Social y Justicia, según comunicó la OPE durante la tarde del lunes.

El cable submarino es una iniciativa que ha enfrentado a La Moneda con la Oficina del Presidente Electo (OPE) y que enfureció a Estados Unidos, donde acusaron que el proyecto implicaba un problema de seguridad para la región.

Por esta razón, la Casa Blanca se enfrascó en una disputa con el gobierno de Boric y revocó las visas de tres funcionarios, entre ellos, la del ministro Juan Carlos Muñoz (Transportes). La Moneda, según reconocen en el sector, ha manejado mal la crisis, ya que no transparentó todos los antecedentes desde el inicio y hubo distintas versiones. Eso generó un cruce de acusaciones que escalaron la polémica tensionando el cambio de mando.

La irritación de la OPE

En el entorno de José Antonio Kast la entrevista del Presidente Gabriel Boric en Mega no pasó inadvertida. Que el mandatario revelara un contacto previo para advertir sobre el proyecto del cable fue leído como otro intento por instalar que la administración entrante estaba al tanto de la situación antes de que escalara el conflicto con Washington. Esto, con el objetivo de traspasar los costos por la crisis que ha tenido a La Moneda dando explicaciones.

Durante la tarde, de hecho, se evaluó que Kast saliera a responder directamente. Finalmente, la tarea recayó en el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien este lunes visitó La Moneda para sostener una cita con el actual titular de la cartera, Álvaro Elizalde.

Eso sí, para evitar “pegarle al dueño de casa”, se solicitó que su declaración se realizara fuera del Palacio de La Moneda. Así, el futuro ministro desmintió tajantemente los dichos de Boric.

“El presidente electo nunca fue informado ni tomó conocimiento de esta situación que dice relación con el cable chino. Aquí no hubo información ni se transparentó nada en particular. Mañana hay una reunión y será el minuto de conversar este tipo de situaciones”, aseguró.

Alvarado agregó que “nos llamó la atención la declaración, porque hay dichos que no se ajustan a la realidad, pero no es el minuto de profundizar en ello porque mañana tenemos una reunión a primera hora. Ese será el momento”.

En la OPE siempre han defendido que no han tenido toda la información que quisieran. En paralelo, en Cancillería han afirmado que en la primera bilateral -del pasado 3 de febrero- entre Alberto van Klaveren y Francisco Pérez Mackenna sí se entregaron antecedentes sobre el cable submarino.

De todas formas, dicho encuentro fue antes de que estallara el conflicto con Washington.

En el equipo de Kast, en todo caso, insisten en que la información ha sido parcial y fragmentada. A su juicio no hay claridad sobre la magnitud real del proyecto ni sobre el alcance de los reparos de seguridad planteados por Estados Unidos, elementos que -dicen- debieron estar sobre la mesa con mayor precisión desde el inicio de la controversia. Ese es uno de los puntos que esperan despejar en el encuentro de este martes.

Pero la conversación no se agotará en el cable. En paralelo, Kast debe definir si mantendrá el respaldo que el gobierno saliente comprometió -junto a Brasil y México- a la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas. La confirmación de asistencia de Lula da Silva al cambio de mando añade un componente adicional a esa determinación.

En el equipo del presidente electo reconocen que buscan abrir un canal de diálogo con el mandatario brasileño antes de adoptar una decisión definitiva, conscientes de que cualquier decisión que se adopte tendrá una consecuencia en la relación con los otros dos países.