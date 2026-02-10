SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Boric carga contra Trump y destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl LX como un “acto geopolítico”

    El Mandatario chileno sostuvo que con su postura el gobernante de Estados Unidos está actualizando la idea de la Doctrina Monroe.

    Alonso Aranda 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    En lo que ha sido su vuelta a su tono más duro, este martes el Presidente Gabriel Boric cuestionó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, con una alusión al show del cantante Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX.

    El Mandatario lanzó esta nueva crítica contra el líder norteamericano en su participación en el lanzamiento de Latam-GPT, considerado el primer gran modelo de lenguaje abierto de América Latina y el Caribe.

    En concreto, el Jefe de Estado destacó la puesta en escena del músico puertorriqueño, en que hizo una reivindicación de la cultura latina y que fue récord de audiencia en la historia del espectáculo deportivo más importante de ese país, con 135,4 millones de espectadores, superando el registro anterior de Kendrick Lamar, que alcanzó 133,5 de visualizaciones.

    “Hoy día es tendencia, trend, el concierto de Bad Bunny en el halftime del Super Bowl y fue un un acto muy potente, porque en el fondo, yo diría que incluso fue un acto geopolítico”, dijo.

    Fue en ese punto que Boric cargó contra Trump, al apuntar que con su postura pretende revivir la Doctrina Monroe. Ésta fue enunciada en 1823 por el presidente estadounidense James Monroe y diseñada por John Quincy Adams, en la que se establecía que cualquier intervención europea en América sería vista como un acto de agresión contra Estados Unidos y resumida como “América para los americanos”. Con el tiempo derivó en el dominio estadounidense y como una herramienta de intervencionismo en América Latina.

    “Cuando el Presidente de Estados Unidos genera esta idea de la actualización de la Doctrina Monroe, la Doctrina Monroe es de comienzos del siglo XIX, que decía América para los americanos, entendiendo los americanos como ellos mismos, los estadounidenses. Y Bad Bunny les dice, en medio de su fiesta más masiva, que los americanos somos todos quienes vivimos en el continente americano”, señaló.

    El cuestionamiento de Boric a Trump se da en medio de la cruzada de la expresidenta Michelle Bachelet por la Secretaría General de Naciones Unidas, y cuando voces -sobre todo de la oposición- advierten de los riesgos de un posible veto de Estados Unidos, facultad que tiene como integrante del Consejo de Seguridad del organismo multilateral.

