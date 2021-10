Boric emplaza a senadores de oposición que anunciaron rechazo al cuarto retiro: “Los llamo a escuchar a quienes representan”

En la previa de la discusión del proyecto de cuarto retiro en el Senado, la oposición no cuenta con el respaldo unánime de sus parlamentarios como para avanzar hacia su aprobación. Tanto Carlos Montes (PS) como Carolina Goic (DC), han manifestado su rechazo a la iniciativa.

La senadora por Magallanes, en charla con LT Domingo, remarcó su posición sobre la iniciativa. “Yo no he cambiado de opinión y mi voto no está disponible para aprobar el cuarto retiro”, señaló. Una postura, en las antípodas de la candidata de su partido y coalición, la también senadora falangista Yasna Provoste.

Al respecto, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, llamó a considerar el apoyo al proyecto, que entre el 25 y 27 de octubre será discutido y votado en la Comisión de Constitución de la cámara alta. “Hago un llamado a los senadores a escuchar a quienes representan”, señaló el diputado.

“Estuve recién en Temuco -agregó el candidato-. De las 120 pymes gastronómicas que habían, 42 quebraron durante la pandemia porque no recibieron los apoyos del FOGAPE ni el del gobierno a tiempo. Desgraciadamente, los retiros han sido una de las pocas maneras de acceder a un salvataje para seguir manteniendo su pyme”.

El candidato también reiteró la defensa a las indicaciones que presentó al proyecto durante su discusión en la Cámara. “Lo que hemos hecho desde Apruebo Dignidad, es justamente aprobar el cuarto retiro y a la vez proponer mecanismos para poder enfrentar los efectos negativos que tiene por ejemplo, en materia de desigualdad”.

Consultado respecto a la dificultad de la oposición para cuadrarse de manera unánime con el proyecto en el Senado, Boric agregó. “La Democracia Cristiana tendrá que responder en ese caso”.

“Nosotros representamos cambio y transformación y José Antonio Kast el rechazo”

Pasadas las once de la mañana de este domingo, Boric participó en Maipú de un torneo de baby fútbol compuesto por seis equipos paritarios -hombre y mujeres-, en el marco del primer aniversario del plebiscito del 25 de octubre, en que se aprobó el inicio del proceso constituyente en curso.

Como adelantó LT Domingo, el vínculo con la fecha es parte del diseño de la campaña de Boric para la recta final de cara a las presidenciales. Así lo remarcó en el punto de prensa.

“Hay dos fuerzas importantes en juego, la del Apruebo, versus la que rechazó en octubre y no quiere que las cosas cambien”, señaló. “Y ahí hay dos candidaturas; nosotros representamos cambio y transformación y José Antonio Kast representa las fuerzas del rechazo. Eso es legítimo, pero son alternativas bien distintas y el pueblo de Chile tendrá que optar”.