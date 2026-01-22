Boric insiste en unidad de la izquierda en reservada cita con alcaldes

Eran las 11.30 horas de este martes cuando, por la puerta principal de La Moneda, ingresaron los alcaldes de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), y de Quinta Normal, Karina Delfino (PS). Inmediatamente subieron por la tradicional escalera de piedra que da a Presidencia. En el segundo piso, en su despacho, los esperaba el Presidente Gabriel Boric.

Los dos alcaldes, más Claudio Castro (independiente), de Renca y quien no pudo estar, le solicitaron una cita al Mandatario en medio de la crisis oficialista , que hoy tiene enfrentados al Partido Socialista y el resto de colectividades del Socialismo Democrático con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Esto luego de que estas últimas dos tiendas políticas se lanzaron con todo en contra de sus aliados, a raíz de la decisión de los tribunales de absolver a Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, proceso donde se hizo mención de la ley Nain Retamal.

El caos que se produjo fue tal que los socialistas llegaron a evaluar salirse del gobierno de Boric y tomaron distancia de todos los encuentros oficiales con el Ejecutivo. En ese contexto, han sido los alcaldes del sector quienes han empujado la unidad del oficialismo de cara a la proyección de los partidos como oposición al próximo gobierno de José Antonio Kast .

Esto al punto de organizar su propio cónclave -el que estaban ideando los partidos se suspendió por la crisis- este sábado en la casa de Karina Delfino, al que irán un total de 12 alcaldes de la Región Metropolitana y que en marzo se ampliará a todos los jefes comunales del sector que están repartidos por el país.

Para estos encuentros, Vodanovic, Delfino y Castro solicitaron la cita con Boric para escuchar su opinión sobre la proyección de la alianza en el futuro próximo y considerar sus comentarios como insumos para la discusión que tendrán los jefes comunales.

Boric los recibió luego de abordar con su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, temas sobre la emergencia por los incendios. Vodanovic y Delfino bajaron por la misma escalera de piedra cuando faltaban cerca de 10 minutos para las 13.00 horas.

En el encuentro, el Presidente les reiteró su deseo de proyectar la unidad del sector que lo ha acompañado durante sus cuatro años de gobierno.

Consultada al respecto, la alcaldesa Delfino indicó tras el encuentro con Boric que “esta conversación con el Presidente era para poder insumar visión, para tener un diagnóstico lo más cercano a las distintas miradas, desde distintos lugares. También cómo nos articulamos en el futuro, cómo vemos a la oposición, cuál es el rol de la oposición, de nosotros desde las alcaldías”.

Karina Delfino

“Es importante tener un grupo de partidos que se articulen, idealmente que eso sea en una coalición. Ahora, pueden ser distintos tipos de hacer oposición, pero hay que coordinarse en lo importante, que es no retroceder, que no se eliminen las contribuciones. Cuando él habla de la coalición, lo dice sobre construir juntos, que ahí debemos estar todos los que somos parte de este amplio espectro político ”, agregó la alcaldesa de Quinta Normal al ser consultada sobre el espíritu de la reunión y el mensaje del Mandatario.

El mismo discurso Boric lo había reforzado el pasado viernes en Quinta Normal, en el marco de la celebración de su último hito por la reforma de pensiones.

“La izquierda, el progresismo, no tiene que estar peleando entre ellos. Tenemos que estar juntos para defender cosas como la reforma de pensiones. Cuando estamos juntos, trabajamos juntos y prima la unidad (...) es cuando más logramos avanzar (...)“, planteó.

E inmediatamente agregó: “Hago un llamado a todas las fuerzas progresistas, como Presidente de la República, pero como ciudadano, a que hay que dejar de lado las diferencias, hay que conversar cuando haya legítimas discrepancias entre nosotros, pero salir adelante siempre juntos, con las manos unidas”.