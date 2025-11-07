OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    El último mandatario de nuestro país en participar de esta ceremonia fue Ricardo Lagos, en la primera investidura de Evo Morales.

    Por 
    Luis Cerda

    Tras cerrar este viernes su participación en la Cumbre de Líderes de la COP30 en Belém do Pará, Brasil, y una breve estadía en Iquique, el Presidente Gabriel Boric arribó a La Paz, para participar este sábado en la ceremonia de cambio de mando en Bolivia, donde asumirá como máxima autoridad del país altiplánico Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

    Se trata de la primera participación de un Presidente Chileno en la investidura de su par boliviano desde que Ricardo Lagos Escobar asistiera a la primera de Evo Morales, el 22 de enero de 2006.

    La ceremonia de transmisión de mando, con la que Paz que sucederá a Luis Arce en el cargo, se realizará en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la que llegará el Presidente Boric junto con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

    A través de un comunicado, Presidencia destacó el fortalecimiento de la cooperación entre Chile y Bolivia.

    “Dentro de los avances de la agenda bilateral, destaca la Hoja de Ruta Consular de 2022 y la firma de una serie de acuerdos en materia de seguridad, suscritos entre 2023 y 2024, para fortalecer las acciones contra el crimen trasnacional organizado y la prevención, investigación y asistencia a víctimas de trata de personas, entre otras materias”, indica el texto.

    Junto con esto, se resalta que el nuevo impulso de la relación bilateral “se tradujo en la reactivación de un importante cronograma de reuniones, como el Comité de Frontera e Integración, la creación de la Mesa de Recursos Hídricos Transfronterizos, la Reunión de la Comisión Administradora del ACE 22 y la Comixta de Drogas y Delitos Conexos”.

    Rodrigo Paz y su polémica promesa de campaña

    Rodrigo Paz, durante su campaña, prometió reactivar las relaciones con La Moneda. “Yo voy a reabrir las relaciones con Chile, voy a reabrir las relaciones con los Estados Unidos, voy a reabrir relaciones con todo aquel que sea un buen socio, para que Bolivia se reactive y la gente tenga empleo, trabajo y una vida digna en la patria”, manifestó en agosto.

    No obstante, generó polémica su compromiso para regularizar los autos “chutos” o de contrabando, cuya mayoría son robados en Chile, lo que fue considerado un “efecto llamada” para la comisión del delito.

    “Parece que fuera un pecado tener un auto ‘chuto’ en Bolivia, cuando todo el mundo lo tiene (…) Los vamos a legalizar, porque negarlo sería un grave error”, afirmó.

    Incluso apuntó directamente a los carabineros chilenos, sugiriendo que podrían estar involucrados en el robo de automóviles que terminan en Bolivia: “¿No serán ellos los ladrones, que están robando y poniendo esos productos en Bolivia?”, manifestó, desatando una ola de críticas.

    Según datos del Sistema Táctico de Operación Policial, entre enero y julio de este año, el robo de vehículos en el norte de Chile se incrementó en un 185% en comparación con el mismo período del año anterior.

