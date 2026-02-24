Boric mantiene visitas regionales en medio de remezón por cable submarino chino: este miércoles viaja al Maule

En medio del remezón por el proyecto del cable submarino chino que derivó en un golpe de la Casa Blanca a Chile, el Presidente Gabriel Boric continuará este miércoles 25 de febrero con sus visitas regionales.

El nuevo periplo del Mandatario fuera de la Región Metropolitana se produce luego que este martes se conoció que en enero el proyecto de China Mobile fue visado mediante un decreto firmado por el titular de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y que fue revocado 48 horas después.

Un hecho que no fue informado en las salidas comunicacionales de La Moneda para responder al retiro de visas de tres funcionarios del gobierno por parte de la administración de Donald Trump, que había advertido a través del embajador Brandon Judd de las consecuencias que podría traer el avance de la iniciativa china, por posibles riesgos de ciberseguridad.

El Ejecutivo, por el contrario, respondió en duros términos a Estados Unidos, respaldó al ministro Muñoz y aseguró que el proyecto de cable submarino de la potencia asiática se mantiene en etapa de evaluación, sin ningún avance significativo.

Con este nuevo flanco abierto, Boric viaja en la jornada de mañana a la Región del Maule, en donde encabezará una serie de actividades con énfasis en conectividad, vivienda y salud.

Según informaron desde el equipo presidencial, el Mandatario iniciará la visita en Talca para encabezar un recorrido inaugural hasta el sector de Colin en uno de los nuevos buscarriles del Tren Ramal Talca-Constitución de EFE.

Posteriormente, el jefe de Estado encabezará la ceremonia de entrega de viviendas de la Villa Portales del Maule, parte del Plan de Emergencia Habitacional de la región; para finalmente culminar su visita con la ceremonia de primera piedra que marca el inicio de obras de la reposición con relocalización del Hospital de Licantén.

Está proyectado que, tras la realización de las actividades, el Presidente Boric regrese la tarde del mismo miércoles a Santiago.