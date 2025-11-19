Boric prepara viaje de cuatro días a la Región de Magallanes en medio de su repliegue electoral

La próxima semana el Presidente Gabriel Boric saldrá de Santiago por cuatro días, en medio del repliegue electoral que marcaron la recta final de la cruzada electoral de primera vuelta y que, según se proyecta, se mantendrá para el balotaje.

De acuerdo a una convocatoria de prensa enviada desde Presidencia, está planificado que el Mandatario emprenda viaje este próximo lunes 24 de noviembre a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, donde permanecerá hasta el jueves 27.

En su periplo, el Mandatario visitará las comunas de Cabo de Hornos, Timaukel y Punta Arenas.

El Jefe de Estado regresa a la zona a solo días de haber estado allá. Boric viajó el pasado viernes a Magallanes, región a la que se ha trasladado para emitir su voto en las otras cuatro elecciones que le ha tocado administrar durante su mandato. En esa jornada, encabezó una actividad respecto del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), el domingo por la mañana sufragó, para luego volver a la capital.

El nuevo despliegue presidencial se produce en momentos en que la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) ajusta su campaña de segunda vuelta, en la que se medirá con el republicano José Antonio Kast.

Tal como había dado a conocer La Tercera previo al 16-N, la apuesta en La Moneda es que el Presidente se concentre en mostrar gestión de gobierno y no intervenga en el debate electoral, dejando esa cancha para los aspirantes al sillón presidencial.

El Jefe de Estado, de hecho, la semana pasada optó por actividades más distendidas, republicanas y otras con foco en la labor del Ejecutivo, como la cuenta pública y entrega del Informe Anual de la Defensoría de la Niñez, la recepción al Team ParaChile que compitió en los Juegos Panamericanos Juveniles Chile 2025 y el inicio de las obras del Tren Alameda-Melipilla.

El repliegue de La Moneda en la agenda electoral está supeditado a factores como los emplazamientos directos al gobierno de Boric y sus logros, lo que, en Palacio, dicen que deben salir a contrarrestar para no dejarlo pasar y defender el legado de esta administración.

El Mandatario, hasta ahora, se ha apegado a ese diseño en los actos públicos que ha encabezado, aunque en el gobierno reconocen que siempre hay espacio para que el Jefe de Estado se salga de libreto.