Boric refuerza su embestida contra Kast a dos meses del cambio de mando

El Presidente Gabriel Boric ayer hizo un giro total en su tono. Si bien, hasta este jueves, en La Moneda primó un relato conciliador con la administración entrante de José Antonio Kast, la ofensiva de este último en Icare contra el Ejecutivo cambió el panorama.

“Tenemos que sincerar los números. Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil y vemos cómo en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años”, fue la acusación que hizo Kast.

Con el fair play finalizado entre ambas autoridades, Boric salió ayer a reforzar su embestida en contra del republicano. Lo hizo en entrevista con el medio Súbela, en el programa Factos, donde cuestionó directamente a Kast, lo acusó de mentir y de instalar un relato que, para él, no se condice con la realidad.

Además, calificó como “lamentable” el cambio en el tono del presidente electo durante su discurso en Icare.

“Es lamentable, porque además lo hace muchas veces en base a mentiras. Kast durante la campaña dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza, por ejemplo. Eso se demuestra como completamente falso. Pero yo ya a estas alturas no espero que lo reconozcan”, acusó Boric al respecto, junto con citar el estudio de Casen que se publicó este jueves.

Luego, el mandatario apuntó contra el concepto de “gobierno de emergencia” de Kast, un discurso que choca directamente con el relato que ha intentado instalar La Moneda sobre que hay “estabilidad” en el país. Por lo mismo, la arremetida del republicano generó malestar en Palacio.

“Siempre hablan de gobierno de emergencia, cuando hoy día un economista de Clapes UC dice que eso es muy difícil de sostener. Porque la macro en particular está en muy buenas condiciones", dijo Boric.

En esa misma línea, cuestionó: “No es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer (jueves) retomó”.

Los dardos de Boric a Kast también fueron por la postura que ha manifestado el futuro presidente sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro.

Para esa crisis ambos tomaron cuerdas separadas para referirse al tema. Boric, por un lado, cuestionó a Donald Trump por haber violado el derecho internacional con su intromisión en Caracas, mientras que Kast valoró la captura de Maduro.

El día del ataque a Venezuela ninguno de los dos lanzó críticas cruzadas -como ahora-, y el Jefe de Estado solo cuestionó indirectamente por redes sociales que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump, tratando de ganarse su favor, sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el derecho internacional, sino la misma dignidad humana“.

Ahora, en Súbela Radio, aseguró: “La política internacional de Chile, afortunadamente, es una política de Estado, y es muy claro que quien la conduce es el presidente de la República. Y yo soy el presidente de la República en ejercicio hasta el 11 de marzo. Y eso yo creo que no está en discusión por nadie”.

¿Le preocupa que el 12 de marzo, por ejemplo, cuando usted ya deje su cargo, haya otra postura de Estado en torno a lo que pasa en Venezuela?

“Creo que sería lamentable, porque sería un cambio respecto de la tradición que ha seguido Chile de profundo respeto al derecho internacional”, dijo el jefe de Estado.

No conforme con eso, el mandatario añadió, casi al final de su entrevista, que “espero que el próximo gobierno tenga una actitud en donde no busque encontrar enemigos externos ni ciudadanos de segunda categoría. Pero de lo que pueden tener certeza todos los ciudadanos que sienten temor es que también va a haber un sector político que sigue teniendo una alta representación tanto en el Congreso como en la sociedad, que los va a seguir defendiendo, y que no vamos a permitir que se retroceda en los derechos que hemos alcanzado después de tantos años de lucha”.

A diferencia de este jueves, ayer Kast no arremetió contra Boric durante las actividades de su jornada. El presidente electo se reunió con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), y visitó el Mercado Central.

El republicano solo destacó que iba a ser un vecino más de la comuna, a partir del 11 de marzo, reforzando la idea de que se irá a vivir a La Moneda cuando ascienda al poder.

De esta manera, el fuego cruzado entre ambos fue alimentado principalmente desde el Ejecutivo. De hecho, esa ofensiva la reforzaron los ministros del Interior, Álvaro Elizalde, y de la Segegob, Camila Vallejo.

“Creemos que el debate político tiene que impulsarse con altura de miras y, por tanto, sobre la base de hechos verificables”, insistió ayer Elizalde.