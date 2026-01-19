Boric y Kast entregan declaración conjunta desde La Moneda tras cita por megaincendio en Biobío y Ñuble

A las 11.00 horas el Presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda al mandatario electo José Antonio Kast, en el marco del trabajo colaborativo para enfrentar el megaincendio que afecta a las regiones de Biobío y Ñuble.

Se trata de la tercera reunión entre el gobernante saliente y el jefe de Estado entrante. Esto, luego de la cita del pasado jueves 15 de enero, en que se trataron materias como los proyectos pendientes en el Parlamento, y el primer encuentro del 15 de diciembre, un día después de su triunfo en la elección presidencial.

En la reunión de este lunes, además de Boric y Kast, estuvieron presentes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y quien aparece como el favorito para encabezar dicha secretaría de Estado en el próximo gobierno, Claudio Alvarado.

Tras la cita, que se extendió por poco más de una hora, el Presidente y el mandatario electo entregaron una declaración conjunta desde Palacio.

El primero en tomar la palabra fue Boric. “Acabamos de tener una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, su colaborador, no me referiré a título aún, don Claudio Alvarado, y con nuestro ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Estos días han sido difíciles para miles de compatriotas afectados por los incendios en la zona sur de nuestro país, particularmente en las regiones de Ñuble y Biobío. Desgraciadamente, tenemos la certeza que 19 compatriotas han perdido la vida y hay cientos de viviendas destruidas, lo que, como conversábamos con el presidente electo, de seguro van a aumentar significativamente y lo más probable es que tengamos más de mil”.

Más adelante, el Presidente agradeció la disposición de Kast y sus equipos para colaborar en la catástrofe.

“Quiero decirles que el Estado ha estado desplegado desde el primer momento y quiero agradecerle mucho también a José Antonio Kast y su equipo de poner siempre la mirada en la solución en estos temas”, remarcó.

El Mandatario también se defendió de las críticas, que han acusado que el estado de catástrofe fue decretado tardíamente.

“Desde que decretamos el estado de catástrofe, permítanme ponerles un ejemplo muy concreto de qué es lo que significa esto, en el sector de Punta Parra, en la comuna de Tomé, quiero agradecerle a la Policía Marítima, dependiente de la Armada de Chile, que realizó una evacuación por mar en la madrugada del sábado al domingo, que si no se hubiese concretado, seguramente hoy día estaríamos hablando de más fallecidos. Desde el primer momento han estado las diferentes instituciones desplegadas para poder combatir el incendio, para poder ayudar a los damnificados, y estamos en terreno para poder estar y apoyar a todos nuestros compatriotas”, señaló.

Sobre los fallecidos confirmados, apuntó: “A todas las familias que han perdido un ser querido, a un familiar, a vecinos o amigos, les enviamos nuestras más sinceras condolencias y apenas tengamos la total certeza del número de víctimas, decretaremos en su honor un duelo nacional. Chile es un país solidario que sabe levantarse ante las catástrofes y tragedias y que cuando suceden actúa unido”.

La máxima autoridad del país, finalmente, anunció que en las próximas horas se trasladará a la Región de Ñuble para seguir monitoreando la emergencia. Ahí, dijo, responderá preguntas de la prensa.

Enfoque en reconstrucción

Acto seguido, el mandatario electo tomó la palabra y señaló: “Quiero valorar la información que nos han entregado, que para nosotros es fundamental, porque como bien lo ha señalado el Presidente, la emergencia le toca enfrentarla al gobierno actual y es complejo. Chile no solamente puede enfrentar esta emergencia, sino que podemos tener más emergencias y vamos a tener todavía meses duros en temas climáticos, por lo tanto, no correspondía nada más que ponernos a disposición a colaborar en la posición que nosotros tenemos (...) Para lo que viene después, que es la reconstrucción, también es fundamental contar con buenos antecedentes, buenos catastros”.

Asimismo, respaldó el llamado ciudadano que hizo el Presidente Boric de prevenir incendios . “Es muy importante que la ciudadanía esté muy atenta a las instrucciones que se den del gobierno, que den las autoridades, que respeten a las fuerzas policiales y de Fuerzas Armadas que están desplegadas. Si nosotros no colaboramos activamente con las personas que nos están cuidando, es muy difícil operar en una emergencia como esta”, sostuvo Kast.

Santiago 19 de enero 2026. El Presidente Electo, Jose Antonio Kast, realiza una declaracion junto al Presidente de la Republica, Gabriel Boric Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Necesitamos también que todas las personas que quieren colaborar, las organizaciones sociales, los mismos municipios, estén muy coordinados con lo que haga el gobierno para que la ayuda llegue oportunamente donde tiene que llegar y no se produzca este caos muchas veces que todo el mundo quiere ayudar, pero tiene que ser canalizado por las autoridades. Esta es una emergencia y por eso existen mandos únicos que tienen que coordinar esto”, siguió el republicano.

“Me consta que han tenido ya reuniones con los gobernadores de las zonas afectadas, con los alcaldes de las zonas afectadas, por lo tanto hay que estar atento a las instrucciones, respetar a quienes nos van a cuidar y pedirles también, como lo hizo el Presidente, colaboración”, añadió.

Por último, Kast agradeció al equipo que lo acompañó hasta Palacio y que se mantiene trabajando por la emergencia: Claudio Alvarado, Iván Poduje, María Jesús Wulf y Martín Arrau, todos hasta ahora ministros confirmados de su primer gabinete, cuya presentación se realizará este martes por la tarde.

La declaración conjunta del Jefe de Estado saliente y el gobernante entrante finalizó con un apretón de manos.