Política

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

De acuerdo a Cadem, en un escenario de primera vuelta, Jara obtendría un 26%, Kast un 25% y Matthei un 18%.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Aton

Este domingo, la encuesta Plaza Pública de Cadem registró que los candidatos Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Partido Republicano) se encuentran en empate tras el primer debate presidencial con los ocho candidatos que aspiran a La Moneda.

De acuerdo al estudio, Jara bajó dos puntos y Kast uno. Por su lado, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, subió dos puntos, obteniendo un 18%.

Le sigue Franco Parisi con 11%, Johannes Kaiser con 8%, Harold Mayne-Nicholls con 3%, Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1%.

Por otro lado, el 7% no votaría, no sabe o no responde.

Debate presidencial

Respecto al debate presidencial organizado por Chilevisión, según Cadem, un 71% vio el programa o se informó al respecto. En la misma línea, un 49% lo evaluó positivamente, obteniendo la mejor evaluación de un debate en comparación a los del 2021.

Sobre los candidatos, un 17% considera que el ganador del debate fue Kast. Un 16% considera que fue Jara.

Le sigue con un 13% Harold Mayne Nicholls, Matthei y Kaiser.

Según Cadem, la nota promedio más alta la obtuvo Matthei con 4,3, seguida por Kast con un 4,1 y Mayne Nicholls con un 4,0.

Después se encuentra Kaiser con 3,9, Jara con 3,7, Parisi con 3,7, Enríquez Ominami con 3,2 y Eduardo Artés con 2,9.

Los candidatos con mayor visibilidad en redes sociales son Kast, quien obtuvo un 74%, Jara con un 70% y Matthei con un 67%.

Por otro lado, los que generan recuerdos más positivos en esas plataformas son Mayne-Nicholls con un 62%, Parisi con un 44% y Kast, con un 44%. En tanto, los que generan sentimientos más negativos son Jara, con un 52%, , Kaiser con 50% y también Kast, con un 47%.

Escenarios

Respecto a las elecciones presidenciales en un escenario de primera vuelta, Jara obtendría un 26%, Kast un 25% y Matthei un 18%.

Franco Parisi obtendría un 11%, Johannes Kaiser un 8%, Harold Mayne-Nicholls un 3%, Marco Enríquez-Ominami un 1% y Eduardo Artés un 1%. El 7% no votaría, no sabe o no responde.

En el escenario de segunda vuelta, Kast derrotaría a Jara por 11 puntos. De acuerdo a Cadem, el candidato republicanos obtendría un 43% y Jara un 32%.

En el mismo caso hipotético, Jara versus Matthei, la candidata de Chile Vamos superaría por 14 puntos a Jara. Matthei obtendría un 45% y Jara un 31%.

También, Parisi y Kaiser empatarían con Jara. Por otro lado, si Kast pasara a segunda vuelta con Matthei, el republicano vencería a la candidata por tres puntos.

Otros datos relevantes es que los candidatos que generan recuerdos más positivos en redes sociales son Mayne-Nicholls, con 62%, Parisi, con 44%, Kast, con 44% y Matthei con un 43%.

Y al contrario, los que generan sentimientos más negativos son Jara, con un 52%, Kaiser, con un 50%, Kast, con un 47% y Artés con un 46%.

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Qué hay detrás de la abrupta salida de Vidal de TVN

