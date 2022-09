Camila Vallejo y declaraciones de alcaldesa Ripamonti: “El compromiso de este Gobierno con el medioambiente no está en duda”

Durante la mañana de este domingo la ministra vocero de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las declaraciones que realizó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien emplazó al gobierno a que rechacen en 72 horas el proyecto Las Salinas, señalando que si el proyecto no es rechazado, La Moneda perdería su confianza. Ante esto la ministra apuntó que “el compromiso de este Gobierno con el medioambiente no está en duda”.

En declaraciones recogidas por T13, la ministra apuntó que “nosotros promovemos y estamos en el lado del diálogo y la conversación, y el resguardo del medioambiente”, agregando que “las instituciones tienen que funcionar en esta materia, hay comité de ministros que están determinados para resolver estos temas pero vuelvo a repetir: el compromiso de este Gobierno con el medioambiente no está en duda”.

Finalmente, Vallejo mencionó que “lo que más va a fortalecer nuestra institucionalidad y nuestras acciones es el diálogo, y eso lo vamos a estar promoviendo siempre con todas las autoridades y con la ciudadanía”.

La alcaldesa emplazó al gobierno a rechazar el proyecto el cual será votado este lunes 12 de septiembre por el comité de ministros, mencionando que “Yo le digo al Presidente y al comité de ministros que si firmaron como Gobierno nacional el Tratado de Escazú para hacer justicia ambiental realmente, tienen que tomarlo en consideración y aplicarlo a la hora de resolver en menos de 72 horas este conflicto ambiental”.

Según detalló La Tercera hace unos días se trata de la iniciativa denominada “Saneamiento del Terreno Las Salinas”, cuya inversión alcanza los US$55 millones y que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable desde el 4 de septiembre de 2020, pero debido a la oposición de entidades comunales y políticas no ha podido llevar a cabo su ejecución.

Por otro lado, la timonel del PPD, Natalia Piergentili, también se refirió a los dichos de Ripamonti, señalando que “me parece que a la alcaldesa todavía no ha asumido lo que se llama ser gobierno (...) tanto sus palabras como las del senador Núñez me parecen descriteriadas. A los aliados y amigos no se les amenaza”, agregando que “no han aprendido a asumir los costos de ser gobierno, ser oposición es mucho más sencillo, y ser gobierno implica poner los puntos, pero en los espacios que corresponden”